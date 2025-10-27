Mô hình nhà gỗ công nghệ cao CLT lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Trong khuôn khổ hội chợ Mùa thu 2025, tập đoàn Trần Đức đã trưng bày mô hình nhà ở rộng 40 m2, với toàn bộ kết cấu vách, sàn và mái được làm từ cấu kiện gỗ công nghệ cao Cross-Laminated Timber (CLT). Đây là lần đầu tiên một mô hình nhà gỗ công nghệ hoàn chỉnh sử dụng CLT xuất hiện tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng với hơn 10.000 lượt khách tham quan trong ngày đầu tiên.

CLT là vật liệu xây dựng được tạo ra bằng cách ghép nhiều lớp gỗ kỹ thuật lại với nhau theo các hướng vuông góc, hình thành những tấm lớn có khả năng chịu lực cao và độ ổn định vượt trội. Công nghệ này được ứng dụng rộng rãi tại châu Âu và Bắc Mỹ trong nhiều công trình từ nhà ở dân dụng đến tòa cao tầng, nhờ ưu điểm về tính bền vững và hiệu quả thi công.

Mô hình nhà gỗ công nghệ Cross-Laminated Timber (CLT) lần đầu tiên đã được giới thiệu tại Việt Nam Ảnh: CTV

Theo nhà sản xuất, việc vận hành dây chuyền sản xuất CLT đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2024 đã cho phép họ chủ động về nguồn cung vật liệu. So với việc sử dụng tường bê tông truyền thống, công trình sử dụng CLT có thể giảm tới 50% lượng phát thải carbon trong quá trình xây dựng. Ngoài ra, vật liệu gỗ tự nhiên còn mang lại hiệu quả cách nhiệt và cách âm tốt hơn, giúp giảm tiêu thụ năng lượng làm mát hoặc sưởi ấm trong quá trình sử dụng.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Hiển, Giám đốc kỹ thuật của công ty Trần Đức cho biết: "CLT không chỉ là vật liệu thay thế, mà còn là giải pháp cho đổi mới bền vững. Khi kết hợp với các cấu kiện chịu lực khác như Glulam và công nghệ xử lý gỗ tiên tiến, chúng tôi có thể tạo ra một hệ sinh thái đáp ứng yêu cầu về hiệu suất, thẩm mỹ và trách nhiệm môi trường".

Bên cạnh mô hình nhà CLT, gian hàng còn trưng bày nhiều giải pháp liên quan như cấu kiện Glulam và công nghệ xử lý gỗ Thermo H-Grade, giúp tăng độ ổn định, hạn chế cong vênh cho gỗ khi sử dụng ngoài trời.

Sự quan tâm lớn từ công chúng đối với mô hình nhà gỗ CLT cũng cho thấy nhu cầu tìm hiểu giải pháp xây dựng bền vững và công nghệ xanh tại Việt Nam đang gia tăng. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy định hướng tới mục tiêu Net Zero không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đã bắt đầu hiện thực hóa thành các mô hình thực tế, sẵn sàng cho những dự án quy mô lớn.

Sau hội chợ Mùa thu, đơn vị này cho biết sẽ tiếp tục tham gia hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2025 (VIIF) vào tháng 11 tới với mẫu nhà lắp ghép khác, hợp tác cùng đối tác Nhật Bản.