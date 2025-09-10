Nhà máy 'tự tiến hóa' làm vật liệu hàng không vũ trụ tại Việt Nam

Công ty CT UAV vừa công bố kế hoạch phát triển một nhà máy đúc composite thế hệ mới (NAACP), được định vị là một mô hình sản xuất "tự tiến hóa" thay vì một cơ sở truyền thống. NAACP phục vụ nghiên cứu và xử lý nhiều loại vật liệu composite tiên tiến có tính chất cao cấp hơn như sợi Kevlar, Zylon và nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật cao (CF/PEEK), vật liệu hàng không vũ trụ... Trọng tâm của mô hình này không phải là gia công, mà là tạo ra nền tảng công nghệ liên tục cập nhật và ứng dụng các đột phá khoa học mới nhất.

Nhà máy sẽ triển khai các công nghệ robot tiên tiến nhất trong ngành Ảnh: CTV

Điểm cốt lõi của nhà máy "tự tiến hóa" này là việc ứng dụng các nguyên tắc của Nhà máy thông minh 4.0+. Toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ thiết kế, nguyên liệu đầu vào, chế tạo, kiểm tra cho đến vận hành và phản hồi từ người dùng sẽ được mô phỏng và quản lý trên một hệ thống bản sao số (Digital Twin). Dữ liệu từ cảm biến IoT được lắp đặt trên dây chuyền sản xuất sẽ liên tục cập nhật cho mô hình ảo theo thời gian thực.

Dựa trên dòng dữ liệu, thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) sẽ phân tích, tự động tối ưu hóa quy trình sản xuất, phát hiện sớm lỗi tiềm ẩn và dự đoán hỏng hóc trước khi chúng xảy ra. Vòng lặp phản hồi liên tục này chính là yếu tố giúp nhà máy có khả năng "tự tiến hóa" và cải tiến không ngừng.

Về mặt tự động hóa, nhà máy sẽ triển khai các công nghệ robot tiên tiến nhất trong ngành hàng không vũ trụ. Nổi bật là hệ thống robot lay-up đa trục (AFP/ATL), công nghệ được sử dụng để chế tạo các bộ phận phức tạp cho máy bay Boeing 787 hay bình nhiên liệu tên lửa, mang lại độ chính xác gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, các robot cộng tác (cobots), xe tự hành (AGV/AMR) và robot kiểm định chất lượng tự động cũng được tích hợp để tạo nên dây chuyền sản xuất thông minh, liên tục.

Toàn bộ quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng tuân thủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ AS9100, phiên bản nâng cao của ISO 9001. Việc kiểm tra chất lượng tự động hóa bằng các hệ thống camera kết hợp AI vision để phát hiện lỗi và máy quét 3D.

Mô hình nhà máy NAACP của CT UAV được xem là bước đi chiến lược, thể hiện tham vọng xây dựng năng lực công nghệ cao trong lĩnh vực vật liệu composite tiên tiến tại Việt Nam, hướng tới việc phục vụ thị trường trong nước lẫn chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ toàn cầu.