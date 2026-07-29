Mẹo giúp lấy lại hàng GB dung lượng trên iPhone chỉ trong vài phút

Nếu iPhone bắt đầu hoạt động chậm chạp, một số trang web không tải đúng cách hoặc các ứng dụng gặp trục trặc, việc xóa bộ nhớ cache trên thiết bị có thể là giải pháp hữu hiệu.

Bộ nhớ cache được thiết kế để tăng tốc độ hoạt động của thiết bị bằng cách lưu trữ dữ liệu như hình ảnh, thông tin trang web và nội dung ứng dụng. Tuy nhiên, dữ liệu này có thể trở nên lỗi thời hoặc chiếm quá nhiều dung lượng lưu trữ theo thời gian, dẫn đến hiệu suất giảm sút.

Mặc dù iOS không cung cấp một nút duy nhất để xóa toàn bộ bộ nhớ cache, nhưng có nhiều cách đơn giản để loại bỏ các tệp tạm thời tích tụ theo thời gian. Dưới đây là một vài thao tác, với thời gian thực hiện chỉ ít phút, giúp giải phóng không gian này một cách nhanh chóng.

Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt

Với trình duyệt Safari, người dùng hãy vào Cài đặt > Ứng dụng > Safari và chạm vào Xóa lịch sử và dữ liệu trang web trước khi xác nhận lựa chọn. Lưu ý rằng thao tác này sẽ xóa lịch sử duyệt web, cookie và các tệp trang web đã lưu, đồng thời người dùng sẽ bị đăng xuất khỏi nhiều trang web.

Trình duyệt Safari có thể chiếm nhiều không gian bộ nhớ hệ thống theo thời gian ẢNH: K. VĂN

Với Chrome, người dùng hãy mở trình duyệt, sau đó nhấp vào menu dấu ba chấm và chọn Xóa dữ liệu duyệt web cùng các tùy chọn như hình ảnh, cookie… trước khi xác nhận xóa.

cùng các tùy chọn như hình ảnh, cookie… trước khi xác nhận xóa. Các trình duyệt khác như Firefox và Microsoft Edge cũng có tùy chọn tương tự trong menu cài đặt.

Xóa bộ nhớ cache của ứng dụng

Vì iOS không có nút "Xóa bộ nhớ cache" chung cho tất cả ứng dụng, do đó người dùng có thể tìm tùy chọn xóa bộ nhớ cache trong phần cài đặt của các ứng dụng tương ứng (như Spotify, TikTok, Instagram).

Nếu không có tùy chọn, người dùng được khuyến cáo xóa và cài đặt lại ứng dụng. Để gỡ bỏ ứng dụng, vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone, sau đó chọn ứng dụng muốn xóa và nhấn vào Xóa ứng dụng.

Người dùng có thể xóa các ứng dụng không sử dụng nhiều ẢNH: K. VĂN

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể sử dụng tính năng Gỡ bỏ các ứng dụng không dùng bằng cách vào Cài đặt > Ứng dụng > App Store và bật tùy chọn này.

Ngoài ra, người dùng có thể khởi động lại iPhone. Thao tác này sẽ không xóa hết bộ nhớ cache, nhưng có thể giải phóng bộ nhớ hệ thống tạm thời và cải thiện hiệu suất.

Khi nào nên xóa bộ nhớ cache iPhone?

Hầu hết người dùng không cần xóa bộ nhớ cache thường xuyên, vì iOS tự động quản lý tốt các tệp tạm thời. Tuy nhiên, người dùng nên xem xét việc xóa cache nếu:

Các trang web không tải đúng cách

Ứng dụng liên tục bị lỗi hoặc treo

Dung lượng lưu trữ sắp hết

Hình ảnh hoặc trang không cập nhật đúng cách

iPhone hoạt động chậm hơn bình thường

Đối với việc sử dụng hằng ngày, việc xóa bộ nhớ cache của trình duyệt vài tháng một lần và thỉnh thoảng gỡ bỏ các ứng dụng không dùng đến thường là đủ để giữ cho iPhone hoạt động trơn tru. Nếu thường xuyên gặp tình trạng hết dung lượng lưu trữ, hãy kiểm tra các ảnh, video và tệp tải xuống lớn vì chúng thường chiếm nhiều dung lượng hơn dữ liệu trong bộ nhớ cache.