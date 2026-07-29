Google Maps trên iPhone có một số hạn chế

Với nhiều tính năng hữu ích, Google không ngừng cập nhật và cải tiến ứng dụng điều hướng của hãng. Tính đến thời điểm này của năm 2026, Google Maps đã giới thiệu 4 tính năng mới ấn tượng. Mặc dù trải nghiệm cơ bản trên cả hai nền tảng tương tự nhau, nhưng vẫn tồn tại một số khác biệt đáng chú ý.

Google Maps trên iPhone gặp phải một số hạn chế nhất định ẢNH: K. VĂN

Một trong những điểm khác biệt rõ rệt là tính năng dẫn đường từng bước. Trên Android, khi thoát khỏi ứng dụng, người dùng có thể sử dụng chế độ xem hình trong hình (PiP) với nhiều thông tin chi tiết hơn. Ngược lại, trên iOS, người dùng chỉ có thể thấy biểu tượng dẫn đường trong thanh thông báo hoặc chế độ Dynamic Island mà không có chế độ xem PiP.

Thêm vào đó, Android cho phép người dùng chọn tối đa hai lớp thông tin ngữ cảnh cùng lúc, như giao thông và các tòa nhà cao tầng. Trong khi đó, Google Maps trên iOS chỉ hỗ trợ chọn một lớp tại một thời điểm, điều có thể gây khó khăn cho những ai muốn có cái nhìn tổng quát hơn.

Google Maps không phải là ứng dụng bản đồ mặc định trên iPhone

Ngoài những hạn chế này, Google Maps trên iOS còn gặp phải một số vấn đề nhỏ khác. Ví dụ, các liên kết địa chỉ và lệnh điều hướng qua trợ lý giọng nói sẽ tự động mở trong Google Maps trên Android, trừ khi người dùng thay đổi cài đặt. Trên iOS, Apple Maps là ứng dụng mặc định cho tất cả các thao tác liên quan đến bản đồ và việc thay đổi cài đặt này không đơn giản. Khi tương tác với Siri, Apple Maps sẽ tự động mở ra, trừ khi người dùng yêu cầu cụ thể sử dụng Google Maps.

Người dùng iPhone chỉ có thể chọn một lớp hiển thị tại một thời điểm ẢNH: K. VĂN

Đối với người dùng đồng hồ thông minh, trải nghiệm Google Maps cũng khác nhau. Wear OS có phiên bản Google Maps tương tác với hỗ trợ bản đồ ngoại tuyến, trong khi phiên bản trên Apple Watch lại hạn chế, chỉ cung cấp danh sách văn bản cơ bản về chỉ đường.

Tóm lại, Google Maps trên Android được tích hợp tốt hơn vào hệ điều hành, trong khi iOS gặp phải một số hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, với phần lớn các tính năng, người dùng vẫn có thể có trải nghiệm tương tự, miễn là họ chấp nhận mở Google Maps trên iOS và thực hiện các thao tác cần thiết trong ứng dụng.