Người dùng iPhone 17 đang phàn nàn điều gì nhiều nhất?

Trong khi dòng iPhone 17 trở thành ba mẫu smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong quý 1/2026, có một thực tế là không ít người dùng cảm thấy thất vọng với những gì xảy ra trên thiết bị của họ. Thực tế chỉ ra rằng, nhiều phàn nàn từ người dùng iPhone 17 đã xuất hiện kể từ ngày ra mắt khiến không ít người cảm thấy lo lắng.

Bê bối Scratchgate

Scratchgate là sự cố được báo cáo xảy ra trên các mẫu iPhone 17 Pro nhằm ám chỉ tình trạng mặt lưng của máy dễ bị trầy xước và nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người dùng, đặc biệt khi vấn đề xảy ra với các mẫu cao cấp nhất của dòng sản phẩm này. Apple giải thích rằng các vết xước chủ yếu do bụi bẩn bám vào từ các chân đế MagSafe, nhưng một số hư hỏng do va đập vẫn có thể xảy ra.

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ đang bị người dùng phàn nàn vì đổi màu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Bên cạnh đó, một số người dùng còn gặp phải tình trạng điện thoại chỉ sạc được bằng sạc không dây, hay các sự cố khác liên quan đến hiệu năng, độ bền và kết nối mạng đã được ghi nhận. Mặc dù Apple đã nỗ lực khắc phục một số vấn đề này thông qua các bản cập nhật phần mềm, tuy nhiên vẫn còn nhiều khiếu nại chưa được giải quyết.

Các vết lõm và trầy xước trên khung nhôm

Một số người dùng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max màu cam vũ trụ đã phản ánh về hiện tượng khung nhôm anodized trên sản phẩm của họ bị đổi màu từ cam sang hồng. Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa được làm rõ, thực tế cho đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục chính thức nào được đưa ra.

Khi chuyển từ khung titan sang nhôm cho các mẫu iPhone 17 Pro, Apple cho biết thiết kế mới với khung kim loại uốn cong và lớp kính bảo vệ Ceramic Shield 2 hứa hẹn mang lại độ bền cao. Tuy nhiên, các thử nghiệm cho thấy khung nhôm vẫn dễ bị móp và trầy xước khi rơi, có thể ảnh hưởng đến giá trị của sản phẩm trong tương lai khi người dùng muốn bán lại hoặc đổi máy.

Pin iPhone 17 không như kỳ vọng

Người dùng iPhone lâu năm có thể đã quen với các vấn đề về thời lượng pin thường xảy ra sau khi nâng cấp hoặc cài đặt bản cập nhật iOS mới. Thời lượng pin thấp hơn dự kiến và thiết bị có thể nóng lên sau khi thiết lập ban đầu hoặc cập nhật phần mềm.

iPhone 17 Pro, iPhone Air: Những than phiền đầu tiên

Mặc dù vấn đề trên là hiện tượng bình thường, một số người dùng iPhone 17 đã báo cáo các vấn đề sạc pin bất ngờ. Cụ thể, một số người gặp phải hiện tượng âm thanh rè khi sử dụng thiết bị trong lúc sạc, khi pin xuống 0%, thiết bị có thể không sạc được bằng cáp và gây khó chịu cho người dùng.

Trải nghiệm iOS 26

Một số người dùng cũng phàn nàn về hiệu suất chậm và hiện tượng giật hình khi trải nghiệm iOS 26 trên iPhone 17, mặc dù các thiết bị này được trang bị chip di động tiên tiến.

Các rò rỉ về iOS 27 gần đây cho biết phiên bản này sẽ được Apple tập trung vào việc cải thiện độ ổn định và hiệu suất nhằm khắc phục các vấn đề còn tồn đọng. Đây không phải là điều bất ngờ sau khi iOS 26 đã chứng kiến màn thay đổi lớn về giao diện, trong khi Apple cũng liên tục phát hành các bản cập nhật nhỏ để sửa lỗi và cải thiện trải nghiệm người dùng kể từ khi iOS 26 ra mắt.

Sự thất vọng với iPhone Air

Mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple cũng gặp phải chỉ trích. Với thiết kế mỏng và màn hình lớn, iPhone Air đã phải hy sinh một số tính năng quan trọng, như chỉ có một camera sau và pin nhỏ hơn, gây ảnh hưởng đến nhu cầu của sản phẩm và khiến iPhone Air hiếm khi hết hàng trong các đợt kiểm tra kho. Thậm chí, sản phẩm còn được bán với giá rẻ hơn iPhone 17, mặc dù mức giá mở bán cao hơn 7 triệu đồng.

iPhone Air rớt giá gần 9 triệu đồng kể từ ngày lên kệ tại Việt Nam ẢNH: REUTERS

Mặc dù không có cách nào để khắc phục hoàn toàn những vấn đề xảy ra với iPhone Air, Apple có thể vẫn quyết định tung ra phiên bản kế nhiệm của mẫu sản phẩm này, có khả năng diễn ra vào nửa đầu năm 2027.