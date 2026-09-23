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    Công nghệThủ thuật

    Mẹo giúp xóa bỏ tab gọi video phiền toái trên ứng dụng Gmail Android

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ

    Người dùng có thể dễ dàng ẩn thanh công cụ Google Meet ở cuối ứng dụng Gmail trên Android để giải phóng không gian hiển thị hộp thư đến chỉ với vài bước cài đặt đơn giản.

    Nút gọi video Google Meet đặt cố định ở cạnh dưới ứng dụng Gmail trên Android từ lâu đã chiếm dụng không gian hiển thị của hộp thư đến. Dù nhiều người đã quen với sự hiện diện của phím bấm này, trang Android Authority vừa chia sẻ cách thức giúp người dùng chủ động tắt nó đi để tập trung tối đa cho trải nghiệm duyệt email.

    Các bước tắt tab Meet trong menu cài đặt Gmail

    Việc điều chỉnh này giúp người dùng giành lại quyền kiểm soát giao diện hộp thư, thay vì phải chấp nhận những thay đổi áp đặt quen thuộc của Google như từng thấy với Hangouts hay Google Assistant. Tuy nhiên, thao tác này đòi hỏi người dùng phải tùy chỉnh riêng lẻ trên từng tài khoản email nếu thiết bị đăng nhập đồng thời nhiều tài khoản khác nhau.

    Để loại bỏ tab này, người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng menu ở góc trên cùng bên trái ứng dụng Gmail rồi cuộn xuống chọn mục Cài đặt (Settings). Tiếp đó, hãy chọn tài khoản email cần thay đổi từ danh sách hiển thị bên dưới mục Cài đặt chung (General Settings).

    Tùy theo phiên bản cập nhật của ứng dụng, người dùng tìm đến phần Meet hoặc Chat (Trò chuyện). Nếu giao diện hiển thị mục Meet, hãy bỏ dấu tích tại dòng Show the Meet tab for video calling (Hiển thị thẻ Meet để gọi video); trường hợp hiển thị mục Chat, người dùng chỉ cần bỏ dấu chọn ở dòng Show the chat tab (Hiển thị thẻ trò chuyện).

    Mẹo giúp xóa bỏ tab gọi video phiền toái trên ứng dụng Gmail Android - Ảnh 1.

    Ẩn tab Meet giúp giao diện Gmail thông thoáng hơn

    ẢNH: PHONG ĐỖ

    Dù Google từng mang lại nhiều cải tiến hữu ích như tích hợp Gemini hay hệ thống mã khóa bảo mật (passkey), việc loại bỏ tab Meet vẫn là tinh chỉnh cần thiết cho những ai không có nhu cầu gọi video. Thao tác đơn giản này giúp giao diện ứng dụng trở nên gọn gàng hơn và trả lại diện tích hiển thị quý giá cho các thư điện tử.

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