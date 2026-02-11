Google bổ sung tính năng quan trọng cho Gmail trên Android

Trong khi người dùng iPhone đã được trải nghiệm từ năm 2019, thì đến nay, Android mới chính thức được Google phát hành tính năng quản lý nhãn (Labels) ngay trên ứng dụng Gmail.

Gmail tung tính năng có từ lâu trên iOS cho người dùng Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gmail cho Android đã có tính năng Labels sau 6 năm

Một câu hỏi đang được cộng đồng công nghệ đặt ra là tại sao việc triển khai lại lâu đến như vậy? Dù Android là hệ điều hành do chính Google phát triển, nhưng một tính năng cơ bản và rất quan trọng để có thể 'sống sót' giữa hàng ngàn email lại bị bỏ quên một cách khó hiểu suốt nhiều năm qua.

Đối với những người bận rộn, Nhãn (Labels) là tính năng hữu ích để phân loại công việc, tài chính hay sở thích. Tuy nhiên, từ trước đến nay, người dùng Android muốn tạo nhãn mới đều phải thực hiện một thao tác cồng kềnh đó là mở máy tính hoặc sử dụng trình duyệt web.

Với bản cập nhật vừa được phát hiện (phiên bản 2026.01.26), rào cản này cuối cùng đã bị phá bỏ. Giờ đây, người dùng Gmail có thể thực hiện mọi thứ ngay trên điện thoại:

Nút 'Tạo nhãn mới' (Create Label) hiện đã nằm gọn gàng trong menu chính (biểu tượng ba gạch ngang).

Cho phép đổi tên, xóa hoặc thay đổi tần suất đồng bộ nhãn trong phần cài đặt.

Người dùng có thể nhấn giữ email và gán cùng lúc nhiều nhãn khác nhau, giúp việc tìm kiếm thư sau này trở nên dễ dàng.

Tính năng tạo nhãn đã có trên ứng dụng Gmail Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Dù tính năng này đã xuất hiện trên iOS từ 6 năm trước, việc triển khai trên Android lần này có vẻ vẫn đang ở giai đoạn cập nhật từ phía máy chủ (server-side), đồng nghĩa với việc không phải ai cũng thấy nút bấm mới, dù đã cập nhật ứng dụng lên bản mới nhất.

Tuy vẫn còn một điểm trừ nhỏ là chưa cho phép đổi màu sắc nhãn như phiên bản máy tính, nhưng đây vẫn là một bước đi tích cực của gã khổng lồ tìm kiếm để xoa dịu người dùng Android.