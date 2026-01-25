Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Sự cố khiến hàng triệu người dùng Gmail ngập trong email rác và quảng cáo

Phong Đỗ
Phong Đỗ
25/01/2026 10:40 GMT+7

Hệ thống AI của Google gặp lỗi đẩy hàng triệu tài khoản Gmail rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Theo TechCrunch, một lỗi hệ thống nghiêm trọng vừa xảy ra với Gmail khiến khả năng phân loại email của dịch vụ này bị tê liệt, đẩy hàng triệu người dùng vào tình cảnh hỗn loạn trong những ngày qua.

Bộ lọc thư rác bị lỗi, người dùng Gmail bị email lạ bủa vây

Bắt đầu từ sáng 24.1 (theo giờ Mỹ), người dùng Gmail trên toàn cầu đã đồng loạt phản ánh về tình trạng Hộp thư đến (Inbox) hoạt động bất thường. Theo đó, hệ thống phân loại vốn rất thông minh của Google đột ngột mất khả năng kiểm soát, khiến các email quảng cáo và thông báo mạng xã hội vốn bị 'cô lập' ở các tab riêng nay lại tràn ngập vào Hộp thư chính (Primary).

Sự cố hy hữu khiến Gmail ngập trong email rác và quảng cáo - Ảnh 1.

Hộp thư Gmail tràn ngập thư rác vì sự cố bộ lọc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Tệ hơn, nhiều người dùng cho biết các email rác nguy hiểm vốn thường bị chặn đứng nay lại ngang nhiên xuất hiện trong Hộp thư đến. Ngược lại, những email quan trọng từ đối tác hoặc người thân lại bị Google đánh dấu cảnh báo thư rác một cách vô căn cứ. Tình trạng này khiến người dùng gặp khó khăn lớn trong việc lọc thông tin và xử lý công việc.

Trên mạng xã hội X (Twitter cũ), làn sóng bức xúc lan rộng. Một người dùng bực tức chia sẻ: "Bộ lọc của Gmail dường như đã hư hỏng hoàn toàn chỉ sau một đêm. Hộp thư của tôi giờ không khác gì một đống hỗn độn, thật không thể tin nổi một dịch vụ lớn như vậy lại gặp lỗi sơ đẳng này".

Đại diện Google đã nhanh chóng xác nhận sự cố trên trang trạng thái của Workspace và khẳng định đội ngũ kỹ thuật đang nỗ lực hết sức để khắc phục. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, gã khổng lồ công nghệ vẫn đưa ra lời khuyên thận trọng cho người dùng.

Cụ thể, Google khuyến khích người dùng tuân thủ các biện pháp an toàn tiêu chuẩn, như đặc biệt cảnh giác, không nhấn vào các đường link lạ hoặc tải tệp tin từ những người gửi không xác định, ngay cả khi chúng xuất hiện trong Hộp thư chính.

Hiện tại, giới công nghệ vẫn đang đặt dấu hỏi về nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố tê liệt bộ lọc mail này. Liệu đây là hệ quả của một đợt cập nhật phần mềm sai sót hay là một vấn đề kỹ thuật sâu hơn trong hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mà Google đang vận hành?

