Một tính năng hữu ích của Gmail sắp biến mất

Gmailify đã tồn tại gần một thập kỷ, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dùng Gmail quản lý nhiều tài khoản email từ Yahoo, Outlook và các nhà cung cấp khác một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, theo trang hỗ trợ của Google, Gmailify sẽ chính thức bị loại bỏ trong tháng này.

Gmailify là tính năng cho phép người dùng Gmail liên kết các tài khoản email bên thứ ba ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Sau khi Gmailify ngừng hoạt động, Gmail sẽ không còn cung cấp các chức năng như bảo vệ chống thư rác, phân loại hộp thư đến, tìm kiếm nâng cao và thông báo cho các tài khoản email bên thứ ba. Điều đó có nghĩa người dùng sẽ không còn được hưởng lợi từ các công cụ lọc và sắp xếp của Gmail cho các email không phải Gmail.

Người dùng Gmail cần làm gì tiếp theo?

Được biết, Gmailify cho phép người dùng nhận và quản lý tin nhắn từ nhiều nguồn tại một nơi. Sau khi tính năng này biến mất, người dùng vẫn có thể đọc các tin nhắn đã được đồng bộ hóa trước đó, nhưng Gmail sẽ không còn xem các hộp thư đến bên thứ ba là ưu tiên.

Ngoài ra, Google cũng sẽ ngừng hỗ trợ việc tải email từ các nhà cung cấp khác thông qua giao thức POP - một phần quan trọng trong hoạt động của Gmailify. Tùy chọn "Check mail from other accounts" sẽ biến mất khỏi giao diện Gmail trên web, nhưng người dùng vẫn có thể truy cập các tài khoản email khác thông qua ứng dụng Gmail trên Android và iOS bằng cách sử dụng kết nối IMAP tiêu chuẩn hoặc thiết lập chuyển tiếp tự động từ nhà cung cấp email của họ.

Hiện tại, Google chưa đưa ra lý do cụ thể cho việc ngừng hỗ trợ Gmailify. Có thể đây là quyết định liên quan đến chi phí hay hệ thống, hoặc cũng không loại trừ việc Google muốn khuyến khích người dùng tạo địa chỉ Gmail riêng để trải nghiệm đầy đủ các tính năng của dịch vụ này.