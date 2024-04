Mẹo hay để uống cà phê tốt cho sức khỏe

Rất may là có nhiều cách được khoa học chứng minh để giảm thiểu tác động của caffein, theo trang tin sức khỏe Well And Good.



Sau đây, các chuyên gia chia sẻ những cách tốt nhất để bạn uống cà phê với ít tác dụng phụ nhất.

1. Đừng uống cà phê khi bụng đói

Cà phê tốt cho sức khỏe nhiều mặt. Tuy nhiên, caffein có thể gây ra tác dụng phụ ở một số người, với cảm giác bồn chồn, lo lắng và tăng nhịp tim Pexels

Theo cô Melanie Murphy Richter, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, một trong những cách tốt nhất để giảm tác động của caffein lên cơ thể là tránh uống khi bụng đói. Hãy ăn chút gì đó trước khi uống cà phê.

Cô Richter nói: Những tác động tiêu cực của caffein như lo lắng, bồn chồn hoặc nhịp tim nhanh có thể giảm bớt khi có một chút chất đệm trong dạ dày.

Tiến sĩ Sarah Robbins, bác sĩ tiêu hóa, người sáng lập Trung tâm chăm sóc sức khỏe Well Sunday (Canada), đồng ý và lưu ý trước cữ cà phê sáng, tốt nhất nên ăn thực phẩm giàu chất xơ (như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau), thực phẩm giàu đạm (như trứng, sữa chua, các loại hạt) và carbohydrate phức hợp (như bột yến mạch hoặc bánh mì nguyên hạt) nhằm làm chậm quá trình hấp thụ caffein vào máu và giải phóng năng lượng bền vững hơn.

2. Uống nước trước và sau khi uống cà phê

Nguyên tắc chung là uống 1 ly nước sau khi uống cà phê để giúp giữ nước Pexels

Tiến sĩ Robbins cho biết uống nước trước và sau tách cà phê có thể giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa tiềm ẩn. Caffein sẽ tập trung nhiều hơn trong cơ thể nếu không uống đủ nước.

Chuyên gia Richter khuyên uống 1 ly nước lớn vào buổi sáng trước cữ cà phê sáng có thể giúp làm loãng caffein và giảm tác dụng phụ.

Ngoài ra, tiến sĩ Robbin cũng khuyên: Nguyên tắc chung là uống 1 ly nước sau khi uống cà phê để giúp giữ nước, theo Well And Good.

3. Uống cà phê đúng thời điểm

Tiến sĩ Robbins và Richter đều đồng ý rằng nên uống cà phê vào buổi sáng. Tiến sĩ Robbins cho biết: Uống trong thời gian này, tác dụng của caffein sẽ hết khi đi ngủ, giảm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Chuyên gia Richter khuyên nên ngừng uống cà phê sau 13 giờ chiều để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Tiến sĩ Robbins lưu ý caffein có thời gian bán hủy từ 3 - 5 giờ, nhưng có thể ảnh hưởng đến hệ thống lâu hơn nhiều, vì vậy một nguyên tắc nhỏ là ngừng tiêu thụ cà phê ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ, nhất là người bị trào ngược axit.

4. Uống cà phê điều độ

Luôn nhớ rằng điều độ là chìa khóa. Tiến sĩ Robbins cho biết: Đối với hầu hết mọi người, lượng caffein vừa phải là 200 - 300 mg mỗi ngày, tương đương với khoảng 2 - 3 tách cà phê. Tuy nhiên, người nhạy cảm với caffein cần hạn chế hơn, theo Well And Good.

5. Ăn một chút sau cữ cà phê

Theo tiến sĩ Robbins, ăn nhẹ sau cữ cà phê cũng có thể giúp giảm thiểu tác động của caffein. Cô Robbins khuyên nên ăn chuối giàu kali, rau bó xôi, hạnh nhân và đậu đen giàu magiê sẽ giúp giảm tác động của cảm giác bồn chồn do caffein gây ra.