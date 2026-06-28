Mẹo làm mát nhanh ô tô mà không cần mở điều hòa hết công suất

Thời tiết tại một số tỉnh, thành phố đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt. Nắng nóng khiến việc sử dụng ô tô trở thành "cực hình" nếu xe phải đỗ ngoài trời trong thời gian dài. Thực tế, nhiệt độ trong khoang lái có thể cao hơn môi trường bên ngoài từ 20 - 30 độ C, thậm chí vượt ngưỡng 60 độ C khi xe đỗ ngoài trời nắng nhiều giờ liền. Chính vì vậy, không ít tài xế hình thành thói quen vừa mở cửa xe là bật điều hòa ở mức lạnh nhất và quạt gió lớn nhất với hy vọng làm mát nhanh khoang nội thất ô tô.

Tuy nhiên, đây chưa hẳn là cách hiệu quả nhất. Khi không khí bên trong xe vẫn còn quá nóng, điều hòa sẽ phải hoạt động với tải lớn trong khi hiệu quả làm mát ban đầu không cao. Thay vào đó, chỉ cần áp dụng một số mẹo đơn giản, người dùng có thể giúp khoang nội thất hạ nhiệt nhanh hơn mà không cần để điều hòa hoạt động hết công suất, qua đó tiết kiệm nhiên liệu và giảm áp lực lên hệ thống làm lạnh.

Nhiệt độ trong khoang lái có thể cao hơn môi trường bên ngoài từ 20 - 30 độ C, thậm chí vượt ngưỡng 60 độ C khi xe đỗ ngoài trời nắng nhiều giờ liền Ảnh: B.H

Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp làm mát nhanh ô tô mà không cần mở điều hòa hết công suất:

Mở cửa để xả khí nóng trước khi bật điều hòa

Sau nhiều giờ đỗ dưới trời nắng, lượng nhiệt tích tụ trong khoang lái rất lớn. Nếu đóng kín cửa rồi bật điều hòa ngay, hệ thống phải làm lạnh toàn bộ khối không khí nóng này trước khi nhiệt độ trong xe giảm xuống mức dễ chịu.

Vì vậy, trước khi khởi hành, tài xế nên mở tất cả cửa xe hoặc ít nhất hai cửa đối diện nhau trong khoảng 30 giây đến một phút để khí nóng thoát ra ngoài nhờ sự lưu thông tự nhiên. Một số người còn kết hợp đóng mở cửa bên ghế phụ vài lần trong khi cửa lái mở để tạo luồng khí đẩy hơi nóng ra ngoài nhanh hơn. Chỉ với thao tác đơn giản này, nhiệt độ trong khoang nội thất có thể giảm đáng kể trước khi điều hòa bắt đầu hoạt động, giúp hệ thống làm lạnh đạt hiệu quả cao hơn ngay từ những phút đầu.

Trước khi khởi hành, tài xế nên mở tất cả cửa xe hoặc ít nhất hai cửa đối diện nhau trong khoảng 30 giây đến một phút để khí nóng thoát ra ngoài Ảnh: B.H

Hạ kính trong vài phút đầu khi xe lăn bánh

Nhiều tài xế có thói quen đóng kín toàn bộ cửa kính ngay khi xe bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, trong điều kiện khoang lái còn rất nóng, việc hạ kính khoảng 3 - 5 cm ở hai cửa trước trong vài phút đầu sẽ giúp luồng không khí bên ngoài cuốn bớt lượng khí nóng còn sót lại ra khỏi xe.

Khi xe đạt tốc độ nhất định, sự chênh lệch áp suất sẽ tạo dòng đối lưu, hỗ trợ quá trình thoát nhiệt diễn ra nhanh hơn. Sau khoảng 2 - 3 phút hoặc khi cảm nhận nhiệt độ trong xe đã giảm đáng kể, tài xế có thể đóng kín cửa kính để điều hòa phát huy hiệu quả tối ưu. Cách làm này không chỉ giúp làm mát nhanh hơn mà còn giảm thời gian điều hòa phải vận hành ở công suất cao.

Việc hạ kính khoảng 3 - 5 cm ở hai cửa trước trong vài phút đầu sẽ giúp luồng không khí bên ngoài cuốn bớt lượng khí nóng còn sót lại ra khỏi xe Ảnh: B.H

Bật chế độ lấy gió ngoài trước

Một mẹo khác thường bị nhiều người bỏ qua là lựa chọn chế độ lấy gió phù hợp trong những phút đầu sử dụng điều hòa. Khi vừa khởi động xe, nên chuyển điều hòa sang chế độ lấy gió ngoài thay vì lấy gió tuần hoàn. Nguyên nhân là không khí bên trong xe lúc này nóng hơn đáng kể so với môi trường bên ngoài. Việc hút luồng không khí mát hơn từ bên ngoài sẽ giúp nhiệt độ khoang lái giảm nhanh hơn.

Sau khoảng vài phút, khi không gian bên trong đã dễ chịu, người lái nên chuyển sang chế độ lấy gió trong để duy trì nhiệt độ ổn định, đồng thời giảm tải cho máy nén điều hòa và hạn chế bụi bẩn, mùi khó chịu từ môi trường bên ngoài lọt vào cabin.

Người lái nên chuyển sang chế độ lấy gió trong để duy trì nhiệt độ ổn định Ảnh: B.H

Hướng cửa gió lên cao thay vì thổi trực tiếp vào người

Không ít tài xế có thói quen điều chỉnh cửa gió hướng thẳng vào mặt hoặc cơ thể vì cho rằng sẽ cảm thấy mát nhanh hơn. Tuy nhiên, cách này chỉ tạo cảm giác mát cục bộ, trong khi toàn bộ khoang xe vẫn còn nóng. Theo nguyên lý đối lưu nhiệt, không khí lạnh có xu hướng chìm xuống dưới. Do đó, việc điều chỉnh cửa gió hướng lên trần xe hoặc chếch lên phía trên sẽ giúp luồng khí lạnh lan tỏa đều khắp khoang nội thất trước khi hạ xuống các vị trí ghế ngồi.

Nhờ đó, nhiệt độ trong cabin được cân bằng nhanh hơn, người ngồi ở cả hàng ghế trước lẫn phía sau đều cảm thấy dễ chịu. Đồng thời, việc tránh để hơi lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc ngực cũng góp phần hạn chế tình trạng khô da, khô mắt hay sốc nhiệt khi vừa bước lên xe.

Việc điều chỉnh cửa gió hướng lên trần xe hoặc chếch lên phía trên sẽ giúp luồng khí lạnh lan tỏa đều khắp khoang nội thất trước khi hạ xuống các vị trí ghế ngồi Ảnh: B.H

Ngoài những mẹo kể trên, để điều hòa ô tô hoạt động hiệu quả trong mùa nắng nóng, người dùng cũng nên ưu tiên đỗ xe ở nơi có bóng râm, sử dụng tấm che kính lái, dán phim cách nhiệt chất lượng và bảo dưỡng hệ thống điều hòa định kỳ. Chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng, tài xế có thể rút ngắn thời gian làm mát khoang lái, giảm tiêu hao nhiên liệu và góp phần kéo dài tuổi thọ hệ thống điều hòa trong những ngày nắng nóng gay gắt.