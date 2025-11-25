Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mèo Thái chính thức trở thành biểu tượng quốc gia của Thái Lan

Trí Đỗ
Trí Đỗ
25/11/2025 16:30 GMT+7

Nội các Thái Lan đã thông qua đề xuất công nhận mèo Xiêm là biểu tượng thú cưng quốc gia, nhằm bảo tồn di sản giống bản địa và khai thác tiềm năng kinh tế.

Quyết định được đưa ra ngày 25.11 theo khuyến nghị của Ủy ban Bản sắc quốc gia Thái Lan, dựa trên các bằng chứng lịch sử và di truyền khẳng định những đặc điểm độc đáo của mèo Thái.

Loài mèo này đã gắn bó với văn hóa Thái Lan suốt nhiều thế kỷ, xuất hiện trong văn học, truyền thuyết và đời sống thường nhật. Mèo Thái được biết đến với ngoại hình đặc trưng và bản tính thân thiện, theo Bangkok Post.

- Ảnh 1.

Giống mèo Khao Manee của Thái Lan

ẢNH: Pure Guava/X

Trong bối cảnh nhu cầu quốc tế về mèo Thái tăng mạnh, nhiều nhà lai tạo nước ngoài tìm cách đăng ký giống mèo thuần chủng và thiết lập các tiêu chuẩn. Do đó, việc bảo vệ di sản hay "bản quyền" mèo Thái hiện là ưu tiên cấp thiết.

Hiện Thái Lan công nhận 5 giống mèo thuần chủng gồm Suphalak, Korat, Wichienmas, Konja và Khao Manee. Việc công nhận mèo Thái là biểu tượng quốc gia được kỳ vọng thúc đẩy công tác bảo tồn, tiêu chuẩn hóa giống và khuyến khích cộng đồng yêu thú cưng trong nước.

Động thái này cũng nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn việc đăng ký giống ở nước ngoài, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, du lịch và xuất khẩu văn hóa liên quan mèo Thái.

Bộ Văn hóa Thái Lan đánh giá đây là bước đi quan trọng để gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời đưa loài mèo biểu tượng này trở thành hình ảnh đại diện đất nước trên trường quốc tế.

Mèo về ở với người từ thuở nào?

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan mèo thái lan Mèo biểu tượng quốc gia
Xem thêm bình luận