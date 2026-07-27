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Công nghệ Thủ thuật

Mẹo tránh bị soi mói nhà riêng trên Google Maps

Phong Đỗ
Phong Đỗ

Cảnh báo lộ thông tin nhà riêng trên Google Maps và cách ẩn triệt để ai cũng nên biết.

Khi gõ địa chỉ nhà vào Google Maps và chuyển sang chế độ Street View (Xem phố), hình ngôi nhà riêng của bạn sẽ hiển thị một cách rõ nét. Mặc dù sự tiện lợi này giúp việc tìm đường dễ dàng hơn, nó cũng khiến chi tiết ngoại thất nhà của bạn lộ rõ với toàn bộ người dùng internet. Để bảo vệ không gian sống, Google đã cung cấp công cụ miễn phí cho phép người dùng xóa hình ảnh khỏi chế độ xem công khai.

Hướng dẫn ẩn ngôi nhà của bạn khỏi Google Maps

Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên thực hiện thao tác trên trình duyệt máy tính thay vì điện thoại. Cách thực hiện như sau:

  • Truy cập maps.google.com, tìm đến đúng vị trí ngôi nhà của bạn rồi kéo thả biểu tượng hình người màu vàng lên vị trí đó để mở chế độ Street View.
  • Tại đây, bạn chọn dòng chữ Report a Problem (Báo cáo sự cố) ở góc dưới bên phải để bắt đầu yêu cầu. Hệ thống sẽ hiển thị một khung màu đỏ đen đè lên hình ảnh hiển thị.
Mẹo tránh bị soi mói nhà riêng trên Google Maps - Ảnh 1.

Chọn Report a problem trong giao diện quan sát nhà của bạn trên Google Maps

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bạn có thể sử dụng chuột điều chỉnh khung hình sao cho bao trọn ngôi nhà và các chi tiết cần ẩn, có thể phóng to hoặc thu nhỏ bằng nút dấu cộng/trừ. Ở phần tùy chọn lý do phía dưới, bạn chọn mục My home (Nhà của bạn), tích chọn ô 'I certify that...' và điền chi tiết mô tả cụ thể để Google xác định rõ đối tượng. Sau khi nhập địa chỉ email và hoàn thành mã captcha, bạn nhấn Send (Gửi) để hoàn tất quy trình.

Mẹo tránh bị soi mói nhà riêng trên Google Maps - Ảnh 2.

Chọn báo cáo để gửi cho Google xử lý

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Google sẽ gửi email xác nhận đã nhận được đơn yêu cầu và có thể đặt thêm câu hỏi xác minh nếu cần. Tuy không có mốc thời gian cố định, hầu hết các đơn báo cáo đều được kiểm duyệt và xử lý trong vòng vài tuần. Sau khi được chấp thuận, hình ảnh ngôi nhà của bạn sẽ biến mất hoàn toàn khỏi Street View.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng lệnh làm mờ này sẽ có hiệu lực vĩnh viễn và không thể hoàn tác sau khi đã duyệt. Việc làm mờ sẽ áp dụng cho tất cả dữ liệu hình ảnh ở quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Trường hợp bị từ chối, bạn cũng không thể gửi lại yêu cầu ngay lập tức cho cùng một hình ảnh đó.

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