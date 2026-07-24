Tài xế lớn tuổi nên chọn ứng dụng Waze hay Google Maps?

Dù cùng thuộc sở hữu của Google, hai ứng dụng dẫn đường phổ biến nhất trên Android và iPhone là Google Maps và Waze lại mang đến những trải nghiệm khác biệt rõ rệt. Google Maps là một công cụ toàn diện hơn với thiết kế trực quan phong phú, cung cấp nhiều chi tiết về địa lý và bố cục đường sá. Trong khi đó, Waze lại tập trung vào mục tiêu duy nhất là dẫn đường nhanh chóng từ điểm A đến điểm B bằng cách tận dụng một cộng đồng lớn để báo cáo sự cố thời gian thực nhằm né tránh kẹt xe.

Waze hay Google Maps sẽ thích hợp với người lớn tuổi?

Đối với những người lái xe lớn tuổi, giao diện dễ đoán, quen thuộc và tính năng định tuyến đường chính đáng tin cậy của Google Maps sẽ là lựa chọn phù hợp hơn. Tuy nhiên, những tài xế lớn tuổi có hai thập kỷ kinh nghiệm dùng điện thoại thông minh và am hiểu công nghệ vẫn có thể sử dụng Waze một cách mượt mà. Việc hiểu rõ sự khác biệt giao diện giúp họ dùng Waze hiệu quả để di chuyển nhanh hơn trên các lộ trình lặp lại hằng ngày từ nhà đến nơi làm việc.

Ứng dụng bản đồ Waze hay Google Maps sẽ thích hợp với người lớn tuổi? ẢNH: GEMINI AI

Mặc dù Waze có khả năng chuyển hướng lộ trình nhanh chóng, ứng dụng này lại không đáp ứng được các nhu cầu về chỉ đường đi bộ, xe đạp hay phương tiện công cộng như Google Maps. Hơn nữa, đối với phần lớn người cao tuổi, các cảnh báo liên tục về tai nạn, công trường của Waze có thể xuất hiện với tần suất khó dự đoán trước. Do tuổi tác ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực, thính giác và nhận thức, những thông tin dồn dập này dễ gây bối rối, làm họ phân tâm và lo lắng bị lạc đường.

Ngược lại, Google Maps mang lại một trải nghiệm chỉ đường ít lộn xộn và thân thiện hơn nhiều cho nhóm người dùng này. Một điểm cộng lớn của Google Maps là việc tích hợp hệ thống tương tác bằng giọng nói tiên tiến dựa trên nền tảng AI Gemini. Tính năng này cho phép các tài xế lớn tuổi sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để ra lệnh điều khiển, tìm kiếm điểm tham quan hoặc thay đổi lộ trình một cách dễ dàng. Việc tinh giản quy trình bằng giọng nói giúp họ không cần thao tác trên màn hình, đảm bảo an toàn tối đa khi lái xe.

Nhìn chung, người dùng không nhất thiết phải chọn cố định một ứng dụng mà nên cài đặt cả hai để linh hoạt thay đổi theo từng hoàn cảnh cụ thể. Tài xế có thể bật Waze cho những chuyến đi đường dài để tránh bị chôn chân trong dòng xe kẹt quá lâu. Trong khi đó, Google Maps sẽ hoạt động hoàn hảo cho mọi nhu cầu hằng ngày từ di chuyển trong khu vực mới bằng nhiều phương tiện cho đến việc khám phá thành phố.