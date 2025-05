Mẹo uống cà phê giúp ngừa đột quỵ, ung thư

Sau đây là những lợi ích không ngờ khi thêm chỉ 1 muỗng cà phê dầu ô liu vào tách cà phê sáng của bạn, theo trang tin sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Thêm dầu ô liu vào tách cà phê để tăng cường các hợp chất lành mạnh và lợi ích cho sức khỏe Ảnh minh họa: AI

Bảo vệ chống lại bệnh tim mạch

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ hơn 1/2 muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày giúp giảm 15% nguy cơ mắc bệnh tim mạch nói chung và giảm 21% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

Dầu ô liu rất giàu chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic - có tác dụng làm tăng mức cholesterol tốt và giảm mức cholesterol xấu. Ngoài ra, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong dầu ô liu có thể giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Ngăn ngừa đột quỵ

Các đặc tính hạ huyết áp và mức cholesterol cao của dầu ô liu cũng có thể bảo vệ chống lại đột quỵ. Một nghiên cứu đánh giá đã phát hiện tiêu thụ dầu ô liu mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Một nghiên cứu khác cho thấy chỉ cần hơn 1/2 muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày cũng có tác dụng này, theo Verywell Health.

Một phân tích tổng hợp cũng đã kết luận rằng chế độ ăn Địa Trung Hải nhiều dầu ô liu có thể làm giảm các triệu chứng của hội chứng chuyển hóa, bao gồm các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, béo phì và lượng đường trong máu cao, tất cả đều làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường.

Tiêu thụ dầu ô liu mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim Ảnh: AI

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nhiều dầu ô liu ở các nước Địa Trung Hải có thể giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư. Lợi ích này là nhờ các hợp chất phenolic giàu chất chống oxy hóa trong dầu ô liu, bao gồm hydroxytyrosol và oleuropein, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng cho thấy tiêu thụ nhiều dầu ô liu giúp giảm 31% nguy cơ mắc ung thư nói chung. Đối với từng loại ung thư thì tiêu thụ nhiều dầu ô liu giúp giảm 54% nguy cơ ung thư đường tiết niệu, 33% nguy cơ ung thư vú, 26% nguy cơ ung thư đường tiêu hóa trên (phổi, đầu và cổ) và giảm 23% nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.

Tăng cường tuổi thọ và phòng ngừa bệnh mạn tính

Kết quả từ nghiên cứu năm 2022 cho thấy tiêu thụ nhiều dầu ô liu có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân và một số loại bệnh nhất định. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện tiêu thụ hơn 1/2 thìa dầu ô liu mỗi ngày giúp giảm 19% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, giảm 17% nguy cơ tử vong do ung thư, giảm 29% nguy cơ tử vong do bệnh Alzheimer và các bệnh thoái hóa thần kinh, giảm 18% nguy cơ tử vong do bệnh đường hô hấp.

Một nghiên cứu đánh giá khác cũng phát hiện chỉ 1,5 muỗng cà phê dầu ô liu mỗi ngày giúp giảm 28% nguy cơ tử vong do chứng mất trí nhớ.

Ngoài ra, thêm dầu ô liu vào cà phê còn giúp giảm viêm khớp, cải thiện sức khỏe đường ruột và giảm các triệu chứng trầm cảm.

Dầu ô liu thêm vào cà phê nên là dầu ô liu nguyên chất (extra virgin). Nghiên cứu chỉ ra rằng nồng độ phenol cao hơn có thể mang lại hiệu quả chống oxy hóa tối ưu.

Tại sao lại kết hợp cà phê và dầu ô liu?

Cà phê và dầu ô liu là 2 thực phẩm rất lành mạnh. Chuyên gia dinh dưỡng Beata Rydyger (Mỹ) cho biết: Cà phê có chứa caffeine, có thể giúp cải thiện sự tỉnh táo, chú ý và hiệu suất nhận thức, cũng như cải thiện tâm trạng, giảm nguy cơ trầm cảm. Đặc biệt, nghiên cứu chỉ ra rằng uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ và chứng mất trí. Hơn nữa, nghiên cứu đánh giá năm 2021 còn phát hiện việc tiêu thụ cà phê làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm gan, não và vú.

Chuyên gia dinh dưỡng Beata Rydyger khuyên nên thêm 1 muỗng cà phê dầu ô liu nguyên chất vào 1 tách cà phê khoảng 100 ml.