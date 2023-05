Mercedes GLC 'dọn kho', giảm hơn 300 triệu đồng tại Việt Nam

Mẫu SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 2023 chính thức tung ra thế hệ mới tại Việt Nam vào ngày 9.5 tới với 2 phiên bản GLC 200 4Matic và GLC 300 4Matic. Hiện đại lý đang tích cực nhận đơn đặt cọc cho GLC thế hệ mới. Trong khi đó, GLC thế hệ cũ vẫn còn tồn kho, khiến đại lý tích cực giảm giá để thanh lý.

Mercedes-Benz GLC 300 AMG có mức giảm giá lên tới 317 triệu đồng

Đại lý của Mercedes-Benz tại Việt Nam đang tung ra chương trình khuyến mại tặng 100% phí trước bạ cho người mua GLC bản cũ. Cụ thể, khách mua xe Mercedes-Benz GLC (mẫu X253) lắp ráp trong nước tại đại lý chính hãng trong tháng 5.2023 đến hết 6.2023 sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Các xe Mercedes-Benz GLC 200, GLC 300 và GLC 300 4Matic sẽ được tặng phí trước bạ với mức ưu đãi từ 229 - 317 triệu đồng. Mẫu xe GLC 300 4Matic Coupe không nằm trong chương trình ưu đãi này.

Mercedes-Benz GLC là dòng xe SUV chiếm doanh số cao nhất trong các mẫu xe của hãng xe Đức phân phối tại thị trường Việt Nam cũng như đứng đầu phân khúc, cạnh tranh với BMW X3, Lexus NX. Mercedes-Benz GLC thế hệ thứ 2 trình làng vào năm 2020.

Đại lý Mercedes-Benz giảm giá xả hàng tồn, đón Mercedes-Benz GLC thế hệ mới



Đối thủ của Mercedes-Benz GLC tại thị trường Việt Nam hiện có BMW X3 cũng đã được THACO (Trường Hải AUTO) chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức như trước, do đó mức giá rất cạnh tranh và đang thấp hơn đáng kể so với giá công bố của Mercedes-Benz GLC. Người dùng trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung đang có xu hướng chuyển sang BMW X3 không chỉ vì mức giá tốt mà còn nằm ở sự mới mẻ so với Mercedes-Benz GLC có phần phổ biến.

Trước thời điểm trình làng, giá bán Mercedes-Benz GLC 2023 tại Việt Nam đã được hé lộ. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Mercedes-Benz GLC 200 4Matic 2023 sẽ có giá 2,3 tỉ đồng, tăng 111 triệu đồng so với bản cũ đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Tương tự, Mercedes-Benz GLC 300 4Matic 2023 cũng tăng giá mạnh so với bản cũ, lên mức 2,799 tỉ đồng, cao hơn 160 triệu đồng. Như vậy, mức giá lăn bánh của Mercedes-Benz GLC 300 4Matic 2023 tại Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 3,1 tỉ đồng.