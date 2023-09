Messi chuẩn bị trở lại thi đấu cho Inter Miami, lên kế hoạch đối đầu Cristiano Ronaldo

Theo HLV Tata Martino: "Messi chắc chắn trở lại thi đấu trước khi mùa giải kết thúc. Chúng tôi sẽ xem xét tình hình của cậu ấy trước mỗi trận đấu sắp tới. Nếu bộ phận y tế xác nhận Messi không còn gặp bất cứ rủi ro nào, thì chúng tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại đội hình chính".

Không thi đấu vì chấn thương, Messi (trái) có cuộc tái ngộ với cựu danh thủ Zidane (phải) và Chủ tịch CLB Inter Miami, David Beckham CLB Inter Miami

Messi không thi đấu ở trận chung kết Cúp nước Mỹ (US Open Cup) vì chấn thương, khiến Inter Miami thua Houston Dynamo FC với tỷ số 1-2 ngày 28.9, đánh mất cơ hội đoạt chức vô địch thứ 2 trong mùa giải sau danh hiệu vô địch Leagues Cup. Đội vô địch cả 2 giải đấu này sẽ có suất dự từ vòng 16 đội giải CONCACAF Champions Cup 2024.

Mục tiêu còn lại của Messi và Inter Miami trong mùa giải 2023 là tìm suất dự vòng play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup. Inter Miami còn 5 trận để thực hiện mục tiêu này. Họ đang xếp vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông giải MLS 2023, với 32 điểm sau 29 trận, kém 5 điểm trước đối thủ trực tiếp là New York City FC (37 điểm), nhưng đấu ít hơn 2 trận.

Inter Miami cần thắng 5 trận còn lại ở giải MLS mới đảm bảo có suất play-off. Do đó, việc trở lại của Messi sẽ tạo nhiều khích lệ đối với đội bóng do cựu danh thủ David Beckham làm chủ tịch. Trong 3 trận gần nhất vắng danh thủ người Argentina thi đấu do chấn thương và mệt mỏi, Inter Miami chỉ có 1 trận hòa và thua 2 trận.

Messi (trái) và Cristiano Ronaldo sẽ có dịp tái đấu? AFP

Cùng thời điểm, nhà báo Ali Alabdallh của tờ Al Bilad từ Ả Rập Xê Út tiết lộ, một công ty tiếp thị quốc tế đang lên kế hoạch tổ chức 1 trận giao hữu giữa CLB Inter Miami với sự góp mặt của Messi và Al Nassr của Cristiano Ronaldo diễn ra tại Trung Quốc. Thời gian cụ thể cho trận đấu này chưa được công bố. Nhưng đối tác các bên rất tin tưởng trận đấu sẽ sớm được thực hiện.

Hồi đầu năm 2023, Messi và Cristiano Ronaldo từng đối đầu nhau trong trận giao hữu ở Ả Rập Xê Út, giữa đội bóng liên quân của 2 CLB số 1 giải Saudi Pro League là Al Nassr và Al Hilal với CLB PSG, đội bóng cũ của danh thủ người Argentina. Ở trận này, PSG thắng 5-4 với Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn và Messi ghi bàn mở tỷ số.