Messi gây cơn sốt vé ở El Salvador

"Tất cả là vì sức hút từ Messi. Trận đấu giữa CLB Inter Miami gặp đội tuyển El Salvador diễn ra trên sân Cuscatlan có sức chứa 44.000 người. Vé xem trận đấu này đã được bán hết trong chớp mắt, với những chiếc vé rẻ nhất có giá tới 200 USD (khoảng hơn 4,8 triệu đồng). Với những chiếc vé đắt nhất, người hâm mộ phải trả hơn 500 USD (hơn 12 triệu đồng)", tờ AS cho biết.

Messi tiếp tục gây cơn sốt vé trước mùa giải 2024 AFP

"Người hâm mộ El Salvador rất cuồng nhiệt và hâm mộ Messi. Vì thế, họ sẵn sàng chi số tiền rất lớn để mua vé vào xem danh thủ này thi đấu. CLB Inter Miami do cựu danh thủ David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu, cũng đang xây dựng đội bóng gồm toàn ngôi sao. Ngoài Messi, còn có Luis Suarez vừa đến và 2 danh thủ Sergio Busquets, Jordi Alba. Do đó, đã tạo ra một sức hút rất lớn khi CLB này có chuyến du đấu tại El Salvador sắp tới đây", tờ AS chia sẻ.

Đội tuyển El Salvador hiện do HLV người Tây Ban Nha, David Doniga dẫn dắt, đặt mục tiêu tranh vé dự World Cup 2026 với các trận vòng loại tại khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe). Đây hứa hẹn sẽ là đối thủ xứng tầm để Inter Miami và Messi có trận tập huấn như kỳ vọng trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải.

Theo tờ AS: "HLV Tata Martino của Inter Miami có thể sẽ sử dụng thi đấu các ngôi sao tốt nhất hiện có của mình như Messi, Busquets và Jordi Alba. 2 tân binh gồm Suarez và tiền đạo Jonathan Gressel vừa đến cũng có thể sẽ ra mắt thi đấu, để có màn chạy đà tốt nhất trước mùa giải".

Messi quảng bá chuyến du đấu của Inter Miami tại Ả Rập Xê Út gặp CLB Al Nassr của Cristiano Ronaldo CHỤP MÀN HÌNH

Sau trận đấu với đội tuyển El Salvador, Messi và CLB Inter Miami sẽ đấu tiếp với FC Dallas tại Mỹ. Sau đó, họ sẽ có chuyến du đấu tới châu Á rất được chờ đợi tại Ả Rập Xê Út, Hồng Kông và Nhật Bản. Trong đó, chuyến du đấu tại Ả Rập Xê Út sẽ có trận đấu giữa Inter Miami của Messi gặp Al Nassr của Cristiano Ronaldo tại Riyadh, diễn ra ngày 2.2.