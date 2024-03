Messi giúp giải MLS tiếp tục phá kỷ lục

"Nhu cầu mua vé xem trận New England Revolution gặp Inter Miami tăng vọt vì sự chờ đón Messi đến sân Gillette", tờ Daily Mail (Anh) cho biết. Với hơn 60.000 vé đã được bán, CLB New England Revolution cũng cho biết, họ chỉ còn chưa đến 5.000 vé cho trận đấu này để tiếp tục bán trong thời gian tới. Nhưng chắc chắn sẽ sớm "cháy vé" do sức mua quá lớn.

Messi tạo sức hút quá lớn với khán giả Mỹ CLB Inter Miami

Do Inter Miami có Messi cùng với những danh thủ hàng đầu khác như Busquets, Jordi Alba và Suarez, nên đã tạo sức hút lớn đến người hâm mộ Mỹ, buộc CLB New England Revolution phải sử dụng toàn bộ sân Gillette ở Foxborough có sức chứa tối đa lên đến 64.628 chỗ ngồi mới đáp ứng đủ. Trước đây, đội bóng này thường xuyên chỉ sử dụng một phần sức chứa sân đấu này, khoảng 20.000 chỗ ngồi cho các trận đấu bóng đá.

Với khả năng sẽ bán hết số vé còn lại, CLB New England Revolution lập kỷ lục mới về số người xem một trận đấu của đội bóng lên đến khoảng 64.628 người, vượt qua kỷ lục 61.316 người trước đó khi họ thi đấu trận chung kết MLS Cup 2002 gặp LA Galaxy (thua 0-1).

Số khán giả kỷ lục ở trận New England Revolution gặp Inter Miami sắp tới nhờ hiệu ứng của Messi, cũng sẽ vượt qua mức trung bình 63.018 khán giả ở một trận đấu của đội bóng nhà nghề bóng đá kiểu Mỹ là New England Patriots thi đấu ở giải NFL. Cả 2 đội cùng thi đấu trên sân Gillette.

Messi không chắc thi đấu, nhưng khán giả Mỹ vẫn mua vé chờ xem MLS

"Điều lạ lùng là khán giả Mỹ vẫn ùn ùn mua vé trước để chờ xem các trận có Inter Miami thi đấu tại giải MLS, dù chưa có một sự đảm bảo rằng Messi sẽ có mặt thi đấu hay không. Danh thủ người Argentina đã bỏ lỡ ít nhất 3 trận đấu gần đây của Inter Miami vì chấn thương. HLV Tata Martino chỉ hy vọng anh trở lại thi đấu từ 2 lượt trận tứ kết giải CONCACAF Champions Cup ngày 4.4 và 11.4. Sau đó khoảng hơn 2 tuần, CĐV New England Revolution hy vọng Messi sẽ có mặt thi đấu", tờ Daily Mail bày tỏ.

Messi nói về khả năng giải nghệ, khi nào và lý do tại sao?

Trong cuộc trò chuyện trên nền tảng podcast Big Time được phát sóng mới đây, Messi tâm sự: "Ở cấp độ thể thao, tôi đủ may mắn để đạt được tất cả những ước mơ của mình và sự thật là tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn thế. Tôi cố gắng tận hưởng mọi thứ, với rất nhiều điều về mặt nghề nghiệp và con người, cũng như với gia đình và bạn bè.

Messi trong cuộc phỏng vấn mới nhất vừa được phát sóng CHỤP MÀN HÌNH

Tôi cũng biết rằng, khoảnh khắc tôi cảm thấy mình không còn sẵn sàng thi đấu nữa, đó là khi tôi không còn thấy vui vẻ hay khả năng giúp đỡ các đồng đội của mình. Tôi tự phê bình bản thân, tôi biết khi nào mình tốt, khi mình nào tệ, khi tôi chơi tốt và cũng như khi tôi chơi tệ. Khi cảm thấy đã đến bước đó, tôi sẽ thực hiện nó mà không cần nghĩ đến tuổi tác. Nếu cảm thấy ổn, tôi sẽ luôn cố gắng tiếp tục thi đấu vì đó là điều tôi thích và cũng là điều tôi biết cách làm".

"Cho đến nay, tôi vẫn chưa nghĩ về việc giải nghệ. Hiện tại, tôi đang cố gắng tận hưởng từng ngày, từng khoảnh khắc mà không nghĩ gì về tương lai. Tôi vẫn chưa có điều gì rõ ràng cả, tôi hy vọng có thể tiếp tục thi đấu thêm một thời gian nữa, đó là điều tôi thích. Khi thời điểm đến, tôi chắc chắn sẽ tìm ra con đường phù hợp với mình, điều tôi thích và một vai trò mới", Messi chia sẻ.