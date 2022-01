Messi không có đối thủ ở giải The Best của FIFA

Khác với cuộc bầu chọn Quả bóng vàng do các nhà báo uy tín toàn cầu bỏ phiếu, thì giải thưởng The Best của FIFA có sự quyết định người chiến thắng từ các lá phiếu của các HLV và đội trưởng các đội tuyển quốc gia khắp thế giới bầu chọn. Hiện 3 người vào chung kết là Messi, Lewandowski và Mohamed Salah.

Theo đó, mỗi lá phiếu của các HLV và đội trưởng các đội tuyển quốc gia sẽ bầu cho 3 cầu thủ, với 5 điểm cho người xếp thứ nhất, 3 điểm cho vị trí thứ 2 và 1 điểm cho vị trí thứ 3. Điều kiện duy nhất bắt buộc là người bầu chọn không được chọn cho cầu thủ cùng đội tuyển.

Giải The Best của FIFA được tách ra từ cuộc sát nhập với danh hiệu Quả bóng vàng của tạp chí France Football từ năm 2016 sau giai đoạn hợp tác (2010 - 2015 với tên gọi Quả bóng vàng FIFA). Và kế thừa từ cuộc bầu chọn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA.

Trước đây khi chưa sát nhập, thông thường cầu thủ đoạt Quả bóng vàng rất dễ giành luôn chiến thắng ở cuộc bầu chọn của FIFA. Tuy nhiên, cuộc bầu chọn hiện nay của giải The Best FIFA 2021 sẽ khó đoán hơn, nhưng siêu sao Messi vẫn là ứng viên sáng giá nhất, theo tờ Marca.





Cũng theo tờ Marca của Tây Ban Nha nhận định, sau cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2021 với chiến thắng thuộc về Messi có số điểm (613) chênh lệch không xa, cũng như có tranh cãi khi người về nhì là tiền đạo Lewandowski (580 điểm) được cho cũng xứng đáng. Mặc dù vậy, các cuộc tranh cãi này cũng dần kết thúc với một sự thừa nhận rộng rãi rằng danh thủ người Argentina với danh hiệu vô địch Copa America là điểm nhấn lớn nhất để đánh bại danh thủ người Ba Lan.

Do đó, ở giải thưởng The Best của FIFA, được dự báo cũng sẽ là cuộc đua chính giữa Messi và Lewandowski, trong khi người thứ 3 là tiền đạo Mohamed Salah xếp thứ 7 ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng sẽ khó lòng giành chiến thắng. Ở danh hiệu này dành cho bóng đá nữ, tiền đạo Alexia Putellas của Barcelona cũng đoạt Quả bóng vàng, được dự báo cũng sẽ giành tiếp chiến thắng.