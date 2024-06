Messi làm điều đặc biệt cùng gia đình, tuyên bố bảo vệ chức vô địch Copa America

Đây là lần đầu tiên Messi đã đưa vợ Antonela và 3 cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro cùng tham gia giới thiệu một sản phẩm kinh doanh. Nhưng cũng dễ hiểu, đây là sản phẩm do chính danh thủ 36 tuổi này đầu tư và sản xuất, với công ty đồ uống thế hệ kế tiếp Mas+ do chính anh sáng lập và được cho là có các cổ đông lớn gồm các đồng sở hữu CLB Inter Miami như cựu danh thủ David Beckham, anh em tỉ phú Jorge Mas và Jose Mas, theo tờ AS (Tây Ban Nha).

Messi cùng vợ và các con tham gia giới thiệu sản phẩm mới thức uống thể thao bổ sung nước Messi/Instagram

Các sản phẩm thức uống thể thao của Messi sẽ được cung cấp ra thị trường từ ngày 13.6 tại các cửa hàng ở TP.Miami và nhiều hình thức khác trên khắp nước Mỹ. Loại đồ uống này lập tức gây sốt, và được cho sẽ cạnh tranh với một sản phẩm tương tự rất nổi tiếng do một YouTube là Logan Paul và công ty KSI ra mắt vào năm 2022.

"Với danh tiếng và sự hâm mộ từ công chúng, sản phẩm của Messi hứa hẹn tạo một bước đột phá ở thị trường thức uống thể thao bổ sung nước đang trở thành xu hướng hiện nay", tờ AS bày tỏ.

"Bổ sung nước là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng được thưởng thức một thức uống có thành phần và hương vị tuyệt vời. Mas+ là thức uống mà tôi tự hào chia sẻ với gia đình và bạn bè. Bởi vì mọi người đều xứng đáng được cảm thấy như một nhà vô địch trong mọi khía cạnh của cuộc sống", Messi nói trong thông điệp ra mắt các loại sản phẩm đồ uống bổ sung nước của mình.

Messi đang ở trạng thái tốt nhất trước Copa America AFA

Đội tuyển Argentina đang tập luyện tại CLB Inter Miami AFA

"Mọi đối thủ đều muốn đánh bại đội tuyển Argentina"

Messi đang tập trung cùng đội tuyển Argentina và tập luyện tại CLB Inter Miami để chuẩn bị cho Copa America (diễn ra ở nước Mỹ từ ngày 20.6 đến 14.7). Danh thủ 36 tuổi này đã có cuộc chạy đà hoàn hảo trước giải đấu khi đạt phong độ và thể lực cực tốt. Từ đầu năm 2024 đến nay, anh thi đấu cho Inter Miami 15 trận ghi 14 bàn và có 11 pha kiến tạo thành bàn.

"Tôi vừa thi đấu xong các trận với Inter Miami và bước vào chuẩn bị cho Copa America. Tôi sẽ phải tập luyện rất nhiều để chuẩn bị cho giải đấu này trong tình trạng tốt nhất về mọi mặt. Chúng tôi sẽ đối mặt với các đội rất muốn đánh bại chúng tôi, vì chúng tôi là nhà vô địch thế giới, nhưng không sao cả. Chúng tôi sẽ nói với mọi người một lần nữa rằng chúng tôi là đội tuyển Argentina. Chúng tôi sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch", Messi nhấn mạnh khi trả lời báo chí Mỹ sau trận đấu Inter Miami hòa St. Louis City SC với tỷ số 3-3, ngày 2.6.

Messi cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America năm 2021. Một năm sau anh cùng Albiceleste vô địch Siêu cúp Liên lục địa và đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm. Messi hy vọng sẽ cùng đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch Copa America, qua đó để anh có thể tiếp tục hướng đến World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada.

Messi (thứ 2 từ trái sang) AFA

Đội tuyển Argentina sắp thi đấu 2 trận giao hữu để chạy đà cho Copa America, gồm trận gặp đội tuyển Ecuador (ngày 10.6) tại TP.Chicago, bang Illinois. Tiếp đó là trận gặp đội tuyển Guatemala ngày 15.6 tại TP.Landover, Maryland.

Ở vòng bảng Copa America, đội tuyển Argentina (nằm ở bảng A) thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển Canada lúc 7 giờ ngày 21.6 trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta, Georgia. Sau đó là trận gặp đội tuyển Chile trên sân MetLife ở East Rutherford, New Jersey lúc 8 giờ ngày 26.6; và trận cuối vòng bảng gặp đội tuyển Peru trên sân Hard Rock ở Miami Gardens, Florida lúc 7 giờ ngày 30.6.