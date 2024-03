Messi và Ronaldo cùng trở lại thi đấu

Sự trở lại của Messi được xem là rất cấp thiết với CLB Inter Miami, sau khi đội bóng của cựu danh thủ David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu, vừa trải qua trận thua đậm nhất từ đầu mùa giải 2024 trước đội New York Red Bulls với tỷ số 0-4 ngày 24.3.

Messi đang tích cực tập luyện hồi phục chấn thương để trở lại thi đấu CLB Inter Miami

Messi đang điều trị chấn thương gân kheo chân phải. Danh thủ người Argentina đã có hơn 4 buổi tập nhẹ gần đây và được cho là sắp trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội trong tuần này.

Theo tờ AS (Tây Ban Nha): "Messi đang tập luyện chăm chỉ để sẵn sàng trở lại thi đấu ngay trận gặp New York City FC vào cuối tuần này (lúc 6 giờ 30 ngày 31.3), thay vì từ trận gặp Monterrey (Mexico) tại tứ kết giải CONCACAF Champions Cup (ngày 4.4). Trận thua sốc của Inter Miami khiến danh thủ này càng sớm mong muốn trở lại".

Trong khi đó, HLV Tata Martino vô cùng thất vọng với trận thua quá đậm của Inter Miami trước New York Red Bulls (0-4), dù mùa trước đã từng thắng đối thủ này tỷ số 2-0 ngay trên sân của đối phương. Ông nói: "Chúng tôi đã chơi một trận đấu vô cùng đáng thất vọng, không có khát khao chiến thắng, không có tinh thần và cả sự cạnh tranh. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lý do vì sao cả đội đã chơi một trận tệ như vậy. Chúng tôi không thể lấy lý do vì Messi vắng mặt để bào chữa cho thất bại. Ở trận gặp DC United (Inter Miami thắng tỷ số 3-1 ngày 17.3), Messi cũng không có mặt thi đấu".

"Việc không có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ là một vấn đề lớn đối với bất kỳ đội nào. Nhưng ở trường hợp này, chúng tôi phải tự kiểm điểm bản thân. Trách nhiệm thuộc về tất cả mọi người, đặc biệt là tôi với tư cách HLV trưởng của đội bóng", HLV Tata Martino bày tỏ.

Trận thua khiến Inter Miami rớt xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông giải MLS với 10 điểm sau 3 trận thắng, 1 hòa và 2 thua. Nếu không chặn đà sa sút, đội bóng của ông David Beckham còn có thể bị đẩy xuống các vị trí giữa bảng do điểm số các đội không cách nhau bao xa (chỉ từ 3 và 4 điểm). Do đó, Inter Miami hiện mong chờ Messi trở lại để giúp họ tìm lại chiến thắng.

Ronaldo thi đấu trận Bồ Đào Nha gặp Slovenia?

Sau khi vắng mặt trận đội tuyển Bồ Đào Nha thắng đội Thụy Điển với tỷ số 5-2 ngày 22.3, Ronaldo đã trở lại tập trung cùng các đồng đội để chuẩn bị cho trận tiếp theo ở sân khách gặp đội Slovenia lúc 2 giờ 45 ngày 27.3.

Ronaldo (hàng sau, thứ 4 từ trái qua) đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo/Twitter

Ronaldo vừa đăng các hình ảnh mình đang tập luyện rất sung sức cùng các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 25.3 trên mạng xã hội X (Twitter cũ), cho thấy danh thủ 39 tuổi này có thể được HLV Roberto Martinez sử dụng thi đấu.

Trước đó, HLV Roberto Martinez cho biết lý do gạch tên Ronaldo ở trận gặp đội Thụy Điển, là muốn để danh thủ này có thêm thời gian nghỉ ngơi bên gia đình sau thời gian liên tục thi đấu cho CLB Al Nassr.

Đội tuyển Bồ Đào Nha hiện đã cho một loạt cầu thủ trở về CLB sau khi họ thi đấu xong trận gặp đội Thụy Điển, gồm Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Palhinha, Nelson Semedo, Toti Gomes, Rafael Leao, Bruno Fernandes và Goncalo Ramos. Do đó, Ronaldo sẽ ra sân để dẫn dắt các đồng đội còn lại.