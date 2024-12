Messi xếp thứ mấy tại FIFA The Best, lý do chọn Lamine Yamal: Ronaldo thì sao?

Messi là người thắng giải FIFA The Best 2023 để có 3 lần đoạt danh hiệu này, nhiều nhất trong giới cầu thủ. Dù đã sang Mỹ thi đấu cho Inter Miami, nhưng trong cuộc bầu chọn năm 2024 anh vẫn có tên trong danh sách rút gọn 11 cầu thủ tranh giải.

Messi vừa đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2024, giải bóng đá nhà nghề Mỹ Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, danh thủ 37 tuổi chỉ về thứ 6 với 25 điểm, xếp trên Toni Kroos (đã giải nghệ), Haaland hoặc Mbappe, trong khi chỉ xếp sau Lamine Yamal, Carvajal, Bellingham, Rodri và Vinicius.

Vinicius là cầu thủ thắng giải FIFA The Best 2024 với 48 điểm, chỉ hơn Rodri 5 điểm. Rodri là cầu thủ đã đoạt danh hiệu Quả bóng vàng trước Vinicius với số điểm lần lượt là 1.170 so với 1.129, từng gây nhiều tranh cãi.

Trong khi đó, Messi với cương vị đội trưởng đội tuyển Argentina đã bầu cho Lamine Yamal đoạt giải, kế đến là Mbappe và Vinicius xếp thứ 3 trong danh sách.

Lamine Yamal là cầu thủ gần đây được đích danh Messi dành nhiều lời khen ngợi. Danh thủ người Argentina tin rằng, cầu thủ 17 tuổi của CLB Barcelona sẽ có một tương lai đầy rộng mở ở phía trước, và là đại diện tiêu biểu cho lứa cầu thủ thế hệ mới.

Messi cũng dự báo, Lamine Yamal sẽ là người thay thế hoàn hảo vai trò của mình tại đội bóng xứ Catalan ở hiện tại và tương lai, sẽ đoạt các giải thưởng lớn của FIFA cũng như Quả bóng vàng.

So với Messi vẫn tiếp tục có mặt trong danh sách đề cử giải FIFA The Best và bầu chọn, Ronaldo dù hiện là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng các năm gần đây đã không tham gia bầu chọn. Trong 2 năm 2022 và 2023, trung vệ Pepe là người đại diện bầu chọn, còn năm 2024 là Bernardo Silva.

Vinicius đoạt giải FIFA The Best 2024 với 48 điểm Ảnh: Reuters

Ronaldo được cho là có những phản ứng với FIFA kể từ sau thất bại ở World Cup 2022. Danh thủ 39 tuổi này cũng cho rằng, FIFA đã thiên vị vì nhiều lần không đưa anh vào danh sách rút gọn tranh các giải thưởng, đã có ý coi thường anh, nên đã quyết định tẩy chay giải thưởng của cơ quan bóng đá thế giới.

Tại giải FIFA The Best 2024, ngoài Vinicius đoạt giải cầu thủ nam xuất sắc nhất, nữ cầu thủ Aitana Bonmati của Barcelona thắng giải nữ cầu thủ xuất sắc nhất. HLV xuất sắc nhất là Carlo Ancelotti (Real Madrid). Emiliano Martinez là thủ môn xuất sắc nhất, còn Alejandro Garnacho thắng giải cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất…

Đội hình tiêu biểu năm 2024 tại giải FIFA The Best 2024 công bố, gồm thủ môn Emiliano Martinez, các hậu vệ Carvajal, Rudiger, Dias, Saliba; tiền vệ Bellingham, Kroos và Rodri, tiền đạo là Lamine Yamal, Haaland và Vinicius.