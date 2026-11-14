Meta bất ngờ khai tử tính năng nhiều trang cá nhân trên Facebook

Meta vừa thông báo chấm dứt tính năng tạo nhiều trang cá nhân trong cùng một tài khoản Facebook, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý đối với một tiện ích được mạng xã hội này giới thiệu cách đây hơn ba năm.

Theo thông báo cập nhật ngày 12.11, những người đang sử dụng tính năng trang cá nhân phụ (Additional Facebook Profiles) sẽ nhận được email hoặc thông báo trực tiếp trên ứng dụng. Toàn bộ trang cá nhân phụ cùng dữ liệu liên quan sẽ bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14.12.2026.

Tính năng trang cá nhân phụ được Meta giới thiệu vào tháng 9.2023, cho phép người dùng tạo tối đa bốn trang cá nhân bổ sung bên cạnh trang cá nhân chính. Mỗi trang có tên, ảnh đại diện, danh sách bạn bè và bảng tin riêng, nhưng đều được quản lý thông qua cùng một tài khoản đăng nhập.

Meta sẽ xóa toàn bộ trang cá nhân phụ trên Facebook sau ngày 14.12.2026, nhưng không ảnh hưởng đến trang cá nhân chính của người dùng. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thời điểm ra mắt, Meta kỳ vọng tính năng này giúp người dùng phân chia hoạt động trên mạng xã hội. Chẳng hạn, một trang cá nhân dành cho gia đình và bạn bè, trong khi những trang khác phục vụ công việc, sở thích cá nhân hoặc tham gia các cộng đồng trực tuyến. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các trang mà không cần đăng xuất.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Meta cho biết việc duy trì nhiều trang cá nhân khiến trải nghiệm trở nên phức tạp hơn và gây khó khăn cho quá trình cung cấp các tính năng nhất quán. Vì vậy, công ty quyết định đơn giản hóa Facebook bằng cách quay trở lại mô hình một trang cá nhân chính.

Đáng chú ý, thay đổi này không ảnh hưởng đến trang cá nhân chính, các Fanpage hoặc những tài khoản Facebook độc lập. Đây cũng không phải thông báo về việc xóa hàng loạt tài khoản ảo như một số cách diễn giải trên mạng xã hội.

Người dùng cần làm gì trước khi bị xóa dữ liệu?

Meta khuyến cáo người dùng chủ động xuất dữ liệu từ các trang cá nhân phụ trước ngày 14.12.2026. Những thông tin có thể sao lưu bao gồm bài đăng, hình ảnh, danh sách bạn bè, nội dung nhóm và tin nhắn.

Để thực hiện, người dùng chuyển sang trang cá nhân phụ, truy cập Cài đặt và quyền riêng tư, chọn Cài đặt, sau đó tìm mục Thông tin và quyền của bạn để sử dụng tính năng Xuất thông tin. Nếu có nhiều trang cá nhân phụ, việc sao lưu cần được thực hiện riêng cho từng trang.

Một vấn đề khác liên quan đến quyền quản trị nhóm Facebook. Nếu một nhóm chỉ được quản lý bởi các trang cá nhân phụ, việc xóa những trang này có thể khiến nhóm không còn quản trị viên và bị tạm dừng hoạt động.

Để tránh gián đoạn, người dùng cần bổ sung trang cá nhân chính hoặc thành viên khác làm quản trị viên trước thời hạn. Những trang cá nhân phụ từng bị Meta vô hiệu hóa và đang trong quá trình kháng nghị cũng thuộc diện bị xóa theo lịch trình nói trên.

Với quyết định này, người dùng từng tận dụng nhiều trang cá nhân để tách biệt các mối quan hệ sẽ phải điều chỉnh cách sử dụng Facebook, đồng thời chủ động lưu giữ những dữ liệu và kết nối quan trọng trước khi tính năng chính thức biến mất.