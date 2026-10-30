Meta One xuất hiện tại Việt Nam, tích hợp Facebook Plus và nhiều công cụ AI

Một số tài khoản Facebook tại Việt Nam đã xuất hiện tùy chọn đăng ký các gói thuê bao trả phí mang tên Meta One và Facebook Plus. Đây là những dịch vụ cung cấp thêm tính năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), quản lý nội dung và tương tác trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận, không phải người dùng nào cũng nhìn thấy cùng một dịch vụ. Một số tài khoản được giới thiệu Meta One với nhiều cấp độ, trong khi những tài khoản khác chỉ xuất hiện Facebook Plus.

Meta One có nhiều cấp độ thuê bao

Giao diện Meta One hiển thị bốn cấp độ gồm Cơ bản, Nâng cao, Chuyên nghiệp và Max. Mức phí lần lượt từ 149.000 đồng đến hơn 5 triệu đồng mỗi tháng. Gói Cơ bản chủ yếu tăng hạn mức sử dụng AI. Các cấp độ cao hơn bổ sung nút theo dõi nổi bật, thông tin về đối tượng xem nội dung, tính năng tự động mời người tương tác theo dõi tài khoản và hỗ trợ trực tiếp từ nhân viên. Số lượt hỗ trợ cũng khác nhau tùy gói, từ một trường hợp mỗi tháng ở cấp Nâng cao đến không giới hạn ở Max.

Một số người dùng tại Việt Nam đã có thể kích hoạt gói Meta One hoặc Facebook Plus ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Meta One còn bao gồm Facebook Plus, Instagram Plus và WhatsApp Plus cho các trang cá nhân thuộc cùng Tài khoản Meta. Danh sách tính năng hiển thị có công cụ tạo hình ảnh, video bằng AI, lên lịch nội dung, phân tích đối tượng và quản lý tương tác.

Tuy nhiên, không phải tất cả tính năng được liệt kê đều áp dụng cho trang cá nhân. Giao diện có một mục riêng dành cho những quyền lợi không áp dụng, trong đó xuất hiện huy hiệu xác minh. Vì vậy, không thể xem việc đăng ký Meta One đồng nghĩa với nhận dấu tích xanh như Meta Verified.

Facebook Plus có giá 27.990 đồng/tháng

Ở những tài khoản được giới thiệu riêng, Facebook Plus có giá 27.990 đồng/tháng và cho phép dùng thử miễn phí một tuần. Gói này được cung cấp trên Facebook và Messenger.

Các tính năng được liệt kê chủ yếu liên quan đến Story, bao gồm xem thông tin người xem lại, sử dụng biểu cảm đặc biệt, xem trước nội dung, kéo dài thời gian tồn tại của Story và tìm kiếm trong danh sách người xem.

Biểu tượng Facebook, Instagram và WhatsApp được tùy chỉnh sau khi người dùng đăng ký Meta One ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Facebook Plus cũng cho phép thay đổi biểu tượng ứng dụng trên màn hình điện thoại. Giao diện cung cấp nhiều mẫu biểu tượng khác nhau, thay thế logo Facebook màu xanh mặc định. Hình ảnh ghi nhận từ một tài khoản đã đăng ký cho thấy biểu tượng ứng dụng thay đổi sau khi lựa chọn thiết kế mới.

Đáng lưu ý, danh sách quyền lợi của Facebook Plus không đề cập đến dấu tích xanh. Điều này tạo ra sự khác biệt với Meta Verified, dịch vụ trả phí vốn gắn với việc xác minh tài khoản.

Hiện các gói thuê bao được ghi nhận có sự khác biệt về tên gọi, mức phí và quyền lợi giữa các tài khoản. Chưa có thông tin trong những giao diện này về thời điểm toàn bộ người dùng Việt Nam có thể tiếp cận các dịch vụ.