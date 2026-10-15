Meta cấm toàn bộ quảng cáo của TikTok tại Mỹ, Việt Nam

Theo thông báo từ người phát ngôn của tập đoàn Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram), lệnh cấm quảng cáo đối với ByteDance - tập đoàn công nghệ Trung Quốc sở hữu TikTok - có hiệu lực ngay lập tức tại 7 thị trường: Mỹ, Canada, Ai Cập, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam.

Chính sách hạn chế mới không chỉ áp dụng cho các tài khoản chính thức của ByteDance mà còn mở rộng sang các nhà quảng cáo bên thứ ba triển khai chiến dịch có chứa đường dẫn liên kết chuyển tiếp tới TikTok hoặc các dịch vụ khác thuộc hệ sinh thái của ByteDance tại những quốc gia này.

Lên tiếng về quyết định siết chặt, đại diện Meta cho biết: "Chúng tôi không có nghĩa vụ phải chạy quảng cáo cho một đối thủ cạnh tranh có mục tiêu lôi kéo người dùng rời khỏi ứng dụng của mình. Việc từ chối cung cấp dịch vụ quảng bá cho đối thủ là thông lệ kinh doanh bình thường ở mọi ngành nghề. Chúng tôi sẽ tiếp tục cạnh tranh sòng phẳng dựa trên chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng".

Meta và TikTok có mối quan hệ khá căng thẳng Ảnh: AFP

Căng thẳng leo thang giữa hai đối thủ trực diện

Động thái của Meta đánh dấu sự quyết liệt mới trong cuộc đối đầu kéo dài giữa hai nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới hiện nay. Sự vươn lên nhanh chóng của TikTok trong những năm qua đã tạo áp lực cạnh tranh lên Meta trên mọi khía cạnh: từ việc thu hút thời gian tương tác của người dùng, giữ chân các nhà sáng tạo nội dung cho đến phân chia dòng tiền quảng cáo kỹ thuật số.

Trang thông tin của TikTok hiện cũng không hỗ trợ các tính năng liên kết cho phép mở trực tiếp hoặc đăng nhập người dùng vào ứng dụng mạng xã hội khác, dù người dùng vẫn có thể đính kèm đường link dẫn đến các trang web bên ngoài trên phần giới thiệu hồ sơ cá nhân.

Tại thị trường Mỹ, TikTok vận hành dưới mô hình liên doanh do phía đối tác Mỹ nắm giữ phần lớn cổ phần - kết quả của một thỏa thuận nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu người dùng nội địa và ngăn chặn nguy cơ bị cấm vận hoàn toàn đối với dịch vụ đang có hơn 200 triệu người dùng này.

Tranh cãi xoay quanh tiêu chuẩn an toàn cho trẻ vị thành niên

Bên cạnh cuộc chiến thương mại, quyết định của Meta diễn ra trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Mỹ đang tích cực gây áp lực buộc TikTok và YouTube phải tuân thủ các tiêu chuẩn tương tự về bảo vệ thanh thiếu niên.

Cổ phiếu Meta lao dốc chỉ vì một câu nói của ông Trump

Hồi tháng 8.2026, Meta đã chấp thuận chi trả khoản tiền dàn xếp hơn 17 tỉ USD với liên minh các bang tại Mỹ để giải quyết loạt khiếu nại pháp lý liên quan đến tác động tiêu cực của mạng xã hội tới tâm lý trẻ em. Trong thỏa thuận này, Meta cam kết thiết lập giới hạn thời lượng sử dụng hằng ngày, ngăn chặn trẻ em truy cập ứng dụng vào ban đêm và tăng cường các bộ lọc kiểm soát nội dung nhạy cảm theo độ tuổi trên Facebook và Instagram.

Dù không bình luận trực tiếp về chiến dịch kêu gọi của Meta, TikTok hồi tháng 9.2026 cũng đạt thỏa thuận dàn xếp với bang Alabama (Mỹ), buộc nền tảng video ngắn phải áp dụng các hạn mức thời gian sử dụng mới và nâng cấp cơ chế xác minh độ tuổi người dùng nhằm khép lại những cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên và hiểu lầm cho người tiêu dùng về mức độ an toàn của ứng dụng.