Meta dừng chương trình Horizon OS với các hãng Asus và Lenovo

Theo Road to VR, Meta mới đây tạm dừng chương trình tai nghe Horizon OS của bên thứ ba, ảnh hưởng trực tiếp đến các kế hoạch hợp tác với Asus và Lenovo.

Vào tháng 4.2024, Meta công bố đổi tên hệ điều hành Quest thành Horizon OS và mở nền tảng cho các nhà sản xuất phần cứng bên thứ ba. Khi đó hãng đặt ra mục tiêu xây dựng hệ sinh thái mở tương tự cách Android phát triển trong lĩnh vực smartphone.

Asus, Lenovo và Xbox đã được lựa chọn để tạo ra các tai nghe thực tế ảo mới được xây dựng trên hệ điều hành mang tên 'Meta Horizon OS', Asus được cho là đang phát triển một tai nghe chơi game hiệu năng cao, trong khi Lenovo hướng đến các thiết bị thực tế hỗn hợp phục vụ làm việc, học tập và giải trí.

Tuy vậy hiện chưa có sản phẩm nào được ra mắt. Phát ngôn viên của Meta nói tập đoàn đang tập trung vào việc xây dựng phần cứng và phần mềm của chính mình nhằm thúc đẩy thị trường thực tế ảo trong dài hạn. Meta cũng nói sẽ xem xét lại các cơ hội hợp tác với đối tác bên thứ ba trong tương lai khi danh mục sản phẩm phát triển phù hợp hơn.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Reality Labs - bộ phận phụ trách AI và XR của Meta đang điều chỉnh chiến lược. Gần đây, Meta thông báo một lãnh đạo thiết kế kỳ cựu từng làm việc tại Apple đã gia nhập với mục tiêu nâng tầm thiết kế và kết nối chặt chẽ hơn giữa phần cứng và phần mềm.

Meta thay đổi chiến lược với Horizon OS nhằm tăng khả năng cạnh tranh với Apple và Google Ảnh: META

Hãng cũng được cho là đã trì hoãn ra mắt sản phẩm cao cấp cạnh tranh với Vision Pro đến năm 2027 và tăng giá các tai nghe chơi game trong tương lai. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt được cho là nguyên nhân khi Apple có sản phẩm Vision Pro, trong khi Android XR đang nổi lên như một nền tảng mới cho thiết bị thực tế mở rộng. Meta từng đặt mục tiêu trở thành "Android của XR" thông qua Horizon OS, nhưng sự ra đời của Android XR khiến lợi thế của hãng trở nên kém rõ ràng hơn, đặc biệt khi nền tảng này có sự hậu thuẫn của Google Play với hàng triệu ứng dụng sẵn có.

Horizon OS vẫn có điểm mạnh khi sở hữu thư viện trải nghiệm nhập vai lớn và phong phú trên các tai nghe độc lập. Tuy nhiên về dài hạn chiến lược này có thể không đủ để cạnh tranh với hệ sinh thái ứng dụng rộng lớn của Google hay Apple.

Yếu tố quan trọng nhất là về giá thành, Meta được cho là bán thiết bị với biên độ lợi nhuận thấp để thu lợi từ phần mềm khiến các đối tác phần cứng như Asus hay Lenovo khó cạnh tranh vì cả hai chủ yếu kiếm lợi nhuận từ thiết bị. Điều này lại phù hợp với nền tảng Android XR hơn khi Google hiện chưa trực tiếp cạnh tranh bằng phần cứng của riêng mình.