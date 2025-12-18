Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Meta dừng chương trình Horizon OS với các hãng Asus và Lenovo

Loan Chi
Loan Chi
18/12/2025 17:18 GMT+7

Meta cho biết động thái này nhằm xây dựng phần cứng và phần mềm chính hãng để thúc đẩy thị trường thực tế ảo.

Theo Road to VR, Meta mới đây tạm dừng chương trình tai nghe Horizon OS của bên thứ ba, ảnh hưởng trực tiếp đến các kế hoạch hợp tác với Asus và Lenovo.

Vào tháng 4.2024, Meta công bố đổi tên hệ điều hành Quest thành Horizon OS và mở nền tảng cho các nhà sản xuất phần cứng bên thứ ba. Khi đó hãng đặt ra mục tiêu xây dựng hệ sinh thái mở tương tự cách Android phát triển trong lĩnh vực smartphone.

Asus, Lenovo và Xbox đã được lựa chọn để tạo ra các tai nghe thực tế ảo mới được xây dựng trên hệ điều hành mang tên 'Meta Horizon OS', Asus được cho là đang phát triển một tai nghe chơi game hiệu năng cao, trong khi Lenovo hướng đến các thiết bị thực tế hỗn hợp phục vụ làm việc, học tập và giải trí.

Tuy vậy hiện chưa có sản phẩm nào được ra mắt. Phát ngôn viên của Meta nói tập đoàn đang tập trung vào việc xây dựng phần cứng và phần mềm của chính mình nhằm thúc đẩy thị trường thực tế ảo trong dài hạn. Meta cũng nói sẽ xem xét lại các cơ hội hợp tác với đối tác bên thứ ba trong tương lai khi danh mục sản phẩm phát triển phù hợp hơn.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Reality Labs - bộ phận phụ trách AI và XR của Meta đang điều chỉnh chiến lược. Gần đây, Meta thông báo một lãnh đạo thiết kế kỳ cựu từng làm việc tại Apple đã gia nhập với mục tiêu nâng tầm thiết kế và kết nối chặt chẽ hơn giữa phần cứng và phần mềm.

Meta tạm dừng chương trình Horizon OS với các hãng Asus và Lenovo - Ảnh 1.

Meta thay đổi chiến lược với Horizon OS nhằm tăng khả năng cạnh tranh với Apple và Google

Ảnh: META

Hãng cũng được cho là đã trì hoãn ra mắt sản phẩm cao cấp cạnh tranh với Vision Pro đến năm 2027 và tăng giá các tai nghe chơi game trong tương lai. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt được cho là nguyên nhân khi Apple có sản phẩm Vision Pro, trong khi Android XR đang nổi lên như một nền tảng mới cho thiết bị thực tế mở rộng. Meta từng đặt mục tiêu trở thành "Android của XR" thông qua Horizon OS, nhưng sự ra đời của Android XR khiến lợi thế của hãng trở nên kém rõ ràng hơn, đặc biệt khi nền tảng này có sự hậu thuẫn của Google Play với hàng triệu ứng dụng sẵn có.

Horizon OS vẫn có điểm mạnh khi sở hữu thư viện trải nghiệm nhập vai lớn và phong phú trên các tai nghe độc lập. Tuy nhiên về dài hạn chiến lược này có thể không đủ để cạnh tranh với hệ sinh thái ứng dụng rộng lớn của Google hay Apple.

Yếu tố quan trọng nhất là về giá thành, Meta được cho là bán thiết bị với biên độ lợi nhuận thấp để thu lợi từ phần mềm khiến các đối tác phần cứng như Asus hay Lenovo khó cạnh tranh vì cả hai chủ yếu kiếm lợi nhuận từ thiết bị. Điều này lại phù hợp với nền tảng Android XR hơn khi Google hiện chưa trực tiếp cạnh tranh bằng phần cứng của riêng mình.

Tin liên quan

Meta thu về 16 tỉ USD mỗi năm từ quảng cáo lừa đảo

Meta thu về 16 tỉ USD mỗi năm từ quảng cáo lừa đảo

Meta ước tính quảng cáo lừa đảo có thể chiếm tới 10% doanh thu công ty vào năm ngoái, tương đương khoảng 16 tỉ USD.

Khám phá thêm chủ đề

META Google Apple Vision Pro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận