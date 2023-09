Meta sắp ra mắt chatbot nhắm đến người dùng trẻ

Meta sắp ra mắt nhiều chatbot nhân vật AI để thu hút người dùng trẻ tuổi

Chụp màn hình The Verge

Trong số các nhân vật AI, Meta đã thử nghiệm một nhân vật gọi là "sassy robot" (robot ngổ ngáo) lấy cảm hứng từ nhân vật Bender trong phim hoạt hình Futurama và nhân vật "Alvin the Alien" hiếu kỳ thái quá. Một nhân viên của công ty lo lắng nhân vật này ngụ ý rằng bot được tạo ra để thu thập thông tin cá nhân. Alvin the Alien là nhân vật trong bộ phim truyền hình dành cho trẻ em The Wubbulous World of Dr. Seuss.

Meta có ý định tạo ra nhiều bot loại này, theo Theverge. Công ty thậm chí đã và đang phát triển một công cụ tạo chatbot, cho phép người nổi tiếng tạo chatbot của riêng họ để tương tác với người hâm mộ.

The Wall Street Journal dẫn lời cựu Giám đốc điều hành Snap và Instagram Meghana Dhar cho biết, chắc chắn Gen Z sẽ thoải mái hơn nhiều với công nghệ mới hơn. Mục tiêu của Meta đối với các chatbot này, như mọi khi với các sản phẩm mới, là giữ chân người dùng tương tác lâu hơn nhằm thu hút quảng cáo.

Các nhân vật của chatbot Meta được báo cáo là đã được thử nghiệm trên Instagram. Thực sự, kế hoạch này đã được tiến hành một thời gian. Các kỹ sư phát hiện ra những chi tiết liên quan đến các nhân vật AI của Meta trong mã backend of Instagram vào tháng 7 qua. Backend là tất cả những phần hỗ trợ hoạt động của website hoặc ứng dụng mà người dùng không nhìn thấy được.

Trong ảnh chụp màn hình được chia sẻ bởi nhà nghiên cứu ứng dụng Alessandro Paluzzi, các chatbot AI của Meta có đến 30 nhân vật khác nhau để lựa chọn. Người dùng có thể tương tác với một bot nói chuyện như một vận động viên lướt sóng hoặc như ông Abraham Lincoln.