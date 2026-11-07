Metik - Thương hiệu snack thuần Việt mang đến những trải nghiệm thú vị cho gen Z Việt

Metik đồng hành cùng Ngày hội Sinh viên Văn Hiến

Trên tinh thần ấy, thương hiệu snack thuần Việt metik đã đồng hành cùng Ngày hội Sinh viên Văn Hiến 2026 (TP.HCM) với vai trò nhà tài trợ kim cương. Tại chương trình, metik đã trao tặng 1 tỉ đồng Quỹ tiếp sức học tập cho sinh viên cùng 20.000 phần quà nhằm hỗ trợ và khuyến khích thế hệ trẻ trên con đường học tập, phát triển bản thân.

Bên cạnh hoạt động tài trợ, metik tạo điểm nhấn với không gian trải nghiệm "Trạm mê thích", thu hút đông đảo sinh viên qua các thử thách tương tác như treo người gắp snack, nhảy flashmob và chụp ảnh lấy liền. Thông qua chuỗi hoạt động sôi động này, metik hiện thực hóa thông điệp "Chạm mê tít - Snap into Joy", biến mỗi gói snack thành chất xúc tác lan tỏa niềm vui và gắn kết cộng đồng gen Z.

Sản phẩm snack metik được sản xuất bởi Công ty Cổ phần OCHAO tại Củ Chi (TP.HCM). Với dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, OCHAO cam kết cung cấp các sản phẩm snack Việt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và hướng tới mục tiêu xuất khẩu.