Metro Bến Thành - Cần Giờ mục tiêu chạy thử cuối 2028, kỷ lục chưa từng có

Tổng lực thi công cho mốc tiến độ kỷ lục

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ động thổ từ tháng 12.2025, với nhiều hạng mục chính đã thực hiện như khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, đường công vụ, thi công cọc khoan nhồi tại cầu chính Cần Giờ, Depot Cần Giờ, các cầu đặc biệt Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà và những vị trí cầu điển hình tại Km5, Km11, Km26.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, ba bãi đúc dầm phục vụ thi công phần cầu cạn cũng đã được triển khai, đúc thử thành công phiến dầm đầu tiên tại Bãi đúc số 1.

Chính thức mở rộng thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Hiện tại, dự án chính thức bước sang giai đoạn mới: mở rộng phạm vi thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Các nhà thầu dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật làm việc đồng thời trên công trường trong những giai đoạn cao điểm.

Các mũi thi công mới sẽ được tổ chức tại ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm TBM, các cầu đặc biệt Rạch Đĩa, Ông Đội, cầu dẫn cầu Cần Giờ, đồng thời triển khai cầu điển hình tại các vị trí được bàn giao mặt bằng.

Để rút ngắn thời gian, giảm khối lượng thi công trực tiếp tại hiện trường và chủ động về chất lượng, tiến độ, dự án sẽ tăng cường áp dụng các giải pháp thi công công nghiệp hóa và lắp dựng cấu kiện đúc sẵn.

Theo kế hoạch, 1.300 dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp sẽ được triển khai thi công tại 3 bãi đúc dầm trên tuyến trong khoảng 15 tháng, với năng lực sản xuất bình quân 1 - 2 nhịp/ngày tại mỗi bãi. Chủ đầu tư đã đặt mua khuôn đúc dầm 32 m cùng thiết bị vận chuyển, lao lắp 900 tấn để phục vụ cho hạng mục này.

Lãnh đạo TP.HCM cùng nhà đầu tư và các đơn vị liên quan bấm nút chính thức mở rộng thi công các hạng mục trọng điểm của dự án

Với vai trò là điểm đầu tuyến, ga ngầm Bến Thành với chiều dài 565,85 m, hố móng sâu khoảng 34 m, kết nối với ga Bến Thành của tuyến metro số 1, sẽ là một trong những hạng mục trọng điểm được tập trung tối đa nguồn lực thi công trong thời gian tới. Ngoài ra, hầm TBM tại khu vực cảng Sài Gòn, với chiều dài 2.019,45 m, tiếp nối với hầm đào hở Cut and Cover dài 321,7 m và hầm hở chữ U dài 266 m, cũng sẽ được đẩy mạnh thi công, sử dụng máy đào hầm đường kính 13 m tiên tiến.

Các hạng mục trọng điểm khác bao gồm: khu vực Depot Cần Giờ, cầu chính Cần Giờ và các cầu đặc biệt trên tuyến... Trong đó, cầu chính Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có thiết kế dây văng dầm giàn thép, hai trụ tháp chữ A, với nhịp chính dài 360 m và khoảng 4,4 km cầu dẫn hai đầu sẽ là một điểm nhấn đặc biệt.

Toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án dự kiến sẽ được các địa phương hoàn tất bàn giao cho nhà đầu tư trong quý 4 năm nay. Việc thi công dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 4.2028 để sẵn sàng chạy thử và chính thức đưa vào vận hành trong năm 2029.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Vân Anh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết: Vingroup và VinSpeed cam kết huy động cao nhất các nguồn lực về tài chính, nhân sự, công nghệ và thiết bị, tổ chức thi công khoa học, quyết liệt, với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Bà Trần Vân Anh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cam kết huy động cao nhất các nguồn lực, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ

Đặc biệt, phía chủ đầu tư sẽ kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật và môi trường, hướng tới một công trình hiện đại, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của thành phố và người dân, góp phần cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố vào cuối năm nay.

"Chúng tôi tin tưởng rằng với sự tham gia chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự đồng hành, ủng hộ của chính quyền và người dân địa phương, dự án sẽ sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Khi hoàn thành, tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ, mở ra không gian phát triển mới cho TP.HCM. Đồng thời, dự án sẽ góp phần từng bước hình thành hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đồng bộ, xứng tầm vị thế của một siêu đô thị quốc tế” - bà Trần Vân Anh phát biểu.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi lễ

Kỳ vọng diện mạo đô thị mới cho TP.HCM

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, tốc độ tối đa 350 km/giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ chỉ còn từ 13 phút.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận: sự kiện hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai dự án, thể hiện quyết tâm của thành phố và nhà đầu tư trong việc hiện thực hóa những công trình giao thông hiện đại, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Theo Phó chủ tịch UBND TP, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi thành phố phải huy động hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Trong đó, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, có tính kết nối và sức lan tỏa cao được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trong định hướng ấy, Cần Giờ giữ vị trí quan trọng với tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ. Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ khi hoàn thành sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về kết nối giao thông, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của khu vực.

Lãnh đạo UBND TP.HCM thị sát công trường dự án

Đặc biệt, sự phát triển đồng bộ giữa hạ tầng giao thông với các công trình đô thị, thương mại và dịch vụ được kỳ vọng tạo sức lan tỏa, góp phần hình thành một không gian kinh tế năng động, một động lực tăng trưởng mới ở phía nam thành phố.

"Đây cũng là định hướng nhất quán của TP.HCM: phát triển hạ tầng gắn với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị và mang lại những giá trị thiết thực, lâu dài cho người dân" - ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, lãnh đạo thành phố xác định việc triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp chính quyền, cơ quan chức năng và nhà đầu tư, cùng sự đồng thuận của người dân.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm sự phối hợp thống nhất, thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đồng bộ, chất lượng và đúng tiến độ.

Phó chủ tịch UBND TP đánh giá thêm: đât là dự án có phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư đặc biệt lớn, tính chất công nghệ, kỹ thuật phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội thành phố, phát triển công nghiệp, nhiều lĩnh vực mới. Cùng với dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang được triển khai, metro Bến Thành - Cần Giờ là một trong những dự án lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, đòi hỏi công nghệ thi công với tính chính xác cao, yêu cầu khắt khe về kỹ thuật.

Do đó, lãnh đạo thành phố đề nghị Công ty Vinspeed huy động nhà thầu thi công có năng lực, kinh nghiệm (trong nước và quốc tế). Trong đó, nghiên cứu hợp tác và liên danh với các tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới (đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc châu Âu) - những đơn vị có kinh nghiệm thực tế trong việc thi công hệ thống cầu cạn quy mô lớn và hầm ngầm đô thị phức tạp.

Đồng thời, thành lập Hội đồng chuyên gia cố vấn cao cấp (gồm cả chuyên gia trong nước và quốc tế) để giám sát, phản biện kỹ thuật và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời cho các hạng mục công nghệ cao như hệ thống cấp điện, thông tin tín hiệu, và kiểm soát chạy tàu tự động.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đặt mục tiêu hoàn thành và chạy thử vào quý 4.2028, tiến tới vận hành thương mại trong năm 2029

Nhà đầu tư được yêu cầu tận dụng tối đa năng lực thi công, am hiểu địa chất của các nhà thầu nội địa, tiếp nhận chuyển giao công nghệ kỹ thuật chính xác từ đối tác quốc tế để từng bước tự chủ trong vận hành, bảo dưỡng sau này; tối ưu hóa tiến độ, giảm thiểu sai sót kỹ thuật và xung đột hệ thống trên thực địa để công trình hoàn thảnh và đưa vào vận hành khai thác đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, cùng quyết tâm đưa tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sớm đi vào hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

"Mỗi công trình hạ tầng trọng điểm được triển khai hôm nay đều mang theo kỳ vọng về những cơ hội phát triển mới, góp phần từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng kết nối và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân" - ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.