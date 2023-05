Metro số 1 TP.HCM 'cầu cứu' công an vì hết vẽ bậy lại bị trộm đồ

Động thái được đưa ra sau khi chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu phát hiện nhiều sự việc mất an toàn tại công trường như tàu bị vẽ bậy lần thứ 2 và mất cắp thiết bị kỹ thuật.

Tàu metro số 1 tại depot Long Bình đã bị vẽ bậy tới 2 lần MAUR

Theo MAUR, thời gian gần đây, tuyến metro số 1 đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức xảy ra một số sự việc như hành vi trộm cắp và phá hoại tài sản của các nhà thầu. Cụ thể, tàu metro tại depot Long Bình bị vẽ bậy lần thứ 2 mặc dù chủ đầu tư, các nhà thầu đã có nhiều biện pháp khắc phục sau khi xảy ra sự việc tàu bị vẽ bậy lần đầu vào tháng 6.2022. Việc này cho thấy các đối tượng vẫn ngoan cố, tìm mọi sơ hở của đơn vị bảo vệ để đột nhập thực hiện hành vi vẽ bậy.

Ngoài ra, trên tuyến metro số 1 cũng xảy ra các sự việc trộm cắp tài sản, thiết bị đoạn trên cao từ khu vực nhà ga Thảo Điền đến ga bến xe Suối Tiên. Chẳng hạn việc trộm cắt dây tiếp địa, tháo các neo tà vẹt...

"MAUR nhận thấy tình trạng an ninh tại dự án diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh dự án quan trọng của thành phố", chủ đầu tư cho biết.

Do đó, MAUR đề nghị UBND TP.Thủ Đức chỉ đạo Công an TP.Thủ Đức phối hợp chủ đầu tư và nhà thầu quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự cho dự án metro số 1 đoạn qua địa bàn quản lý. Công an TP.Thủ Đức hỗ trợ sớm thực hiện điều tra và truy tìm các đối tượng vẽ bậy, trộm cắp tài sản như nêu trên nhằm đảm bảo an ninh trật tự và tài sản của dự án.

Tiến độ thi công toàn dự án metro số 1 đến nay đã đạt khoảng 95%. MAUR cho biết đang cùng tư vấn NJPT và các nhà thầu Nhật Bản sử dụng tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, mục tiêu trong năm nay hoàn thành 100% công tác thi công bao gồm lắp đặt các thiết bị còn lại, hoàn thiện kiến trúc các nhà ga và cầu bộ hành trên toàn tuyến.