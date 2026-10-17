Metro số 1 TP.HCM tạm ngưng gần 1 giờ vì mất điện đột ngột

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), đây là sự cố bất khả kháng tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức (cung cấp một phần điện cho TP.HCM, do Công ty Truyền tải điện 4 phụ trách), dẫn đến gián đoạn cung cấp điện cho khu vực Thủ Đức và hoạt động của tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên).

Sự cố mất điện làm ảnh hưởng đến lộ trình của 14 đoàn tàu đang vận hành thời điểm đó ẢNH: TRUNG DŨNG

Ngay sau khi xảy ra sự cố, EVNHCMC đã phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam sử dụng hệ thống điều khiển từ xa để nhanh chóng xử lý, tái lập nguồn điện cho các phụ tải. Nguồn điện cấp cho hệ thống metro số 1 cũng như các khu vực dân cư, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ Đức đã được khôi phục ngay sau đó.

Sau khi hệ thống điện lưới được tái lập, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị TP.HCM (HURC1) đã phối hợp cùng Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam thực hiện tái lập phụ tải và chính thức khôi phục vận hành toàn tuyến metro số 1 vào lúc 7 giờ 57 - tức sau 53 phút tạm ngừng. Sự cố ghi nhận làm ảnh hưởng đến lộ trình của 14 đoàn tàu đang vận hành thời điểm đó.

Việc mất điện nguồn truyền tải gây ảnh hưởng đến hệ thống đường sắt đô thị là sự cố kỹ thuật hạ tầng gián tiếp từng xảy ra tại nhiều hệ thống metro trên thế giới. Đơn cử, tháng 8.2019, một sự cố mất điện lưới quốc gia tại Anh đã làm gián đoạn nguồn cấp cho mạng lưới tàu điện ngầm và đường sắt London, khiến hàng chục nghìn hành khách kẹt lại trên các tuyến tàu trong giờ cao điểm.

Trước đó 1 tháng, sự cố mất điện diện rộng tại khu vực Manhattan (New York) cũng đã khiến 6 tuyến tàu điện ngầm dừng hoạt động hoàn toàn, hệ thống tín hiệu và điện nguồn tại các ga bị ngắt kết nối trong nhiều giờ.

Tại Singapore, tháng 10.2020, sự cố đứt cầu chì tại trạm biến áp nguồn cung cấp điện cho tuyến North-South và East-West Line đã khiến hệ thống mất nguồn kéo dài, làm gián đoạn hành trình của hơn 115.000 hành khách.







