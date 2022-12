Mew Amazing: 'Tôi không muốn làm hoa hậu thân thiện!'

MY BUS - YOUR SHOW | Đảm nhận vai Tam trong phim điện ảnh Tro tàn rực rỡ, Quang Tuấn hóa thân thành người đàn ông miền Tây với nghề đốt lò than. Trong một phân cảnh, Tam tự đốt tay mình. Vì quá nhập tâm vào vai diễn, Quang Tuấn đã tự làm mình phỏng dù đã được bảo hộ với miếng da giả.