Tú Dưa: Giảm cân, thay đổi ngoại hình để 'làm lại từ đầu' ở tuổi 43

MY BUS - YOUR SHOW | “Lady Mây” - Myra Trần vẫn còn ít nhiều tiếc nuối khi không thể có màn hát live như ý ca khúc mới mang tên Tình yêu đến sau tại sân khấu chung kết The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ) bởi sự cố về tai nghe.