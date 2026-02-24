Mexico hạ trùm băng đảng ma túy nhờ theo dõi nhân tình

Các cuộc tấn công phối hợp do băng đảng tội phạm gây ra sau vụ bắt giữ và tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng người Mexico "El Mencho" đã để lại một dãy dài những chiếc xe bị thiêu rụi vào hôm 23.2, trong đó có một xe buýt trường học ở Oaxaca.

Ít nhất 25 thành viên của lực lượng cảnh sát quân sự Vệ binh Quốc gia Mexico đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Bộ trưởng An ninh Mexico cho biết 30 thành viên băng đảng cũng thiệt mạng trong làn sóng bạo lực, cùng với một người không thuộc băng nhóm. Và ít nhất 70 người đã bị bắt giữ trên khắp 7 bang.

Các trường học vẫn đóng cửa và phần lớn đường phố vắng tanh khi binh lính và lực lượng an ninh rà soát khu vực.

Trong bản đánh giá về chiến dịch quân sự ngày 22.2 nhằm bắt giữ Nemesio "El Mencho" Oseguera, nhà chức trách Mexico hôm 23.2 cho biết nơi ẩn náu của trùm tội phạm đã bị phát hiện sau một chuyến thăm của người tình.

Bộ trưởng Quốc phòng Ricardo Trevilla đã cung cấp chi tiết cho các phóng viên.

"Thông qua công tác tình báo quân sự, chúng tôi đã xác định vị trí một người thân tín của một trong những người tình của El Mencho, người đó đã đưa cô ta đến một cơ sở ở thị trấn Tapalpa, Jalisco. Tại địa điểm đó, người bạn tình đó đã gặp El Mencho, và vào ngày 21.2, cô ta rời khỏi khu nhà và chúng tôi có được thông tin rằng El Mencho vẫn ở lại địa điểm đó", ông Trevilla cho biết.

Các binh sĩ tuần tra trên một con phố ở khu du lịch tại Puerto Vallarta, Mexico hôm 23.2 ẢNH: REUTERS

Oseguera, cùng với hai vệ sĩ của hắn đã bị thương trong cuộc đột kích.

Cả ba đều được trực thăng đưa đến thủ đô Mexico City nhưng đều không qua khỏi.

Cái chết của Oseguera đã gây ra bạo lực trên khắp Mexico, khi những tay chân trung thành của băng đảng đã chặn đường và đốt xe để trả đũa chính phủ.

Du khách Mỹ Ryan Davis, đang đi nghỉ cùng bạn trai ở Puerto Vallarta, cho biết ông bị đánh thức vì nhiều tiếng nổ nhưng nghĩ đó là pháo hoa.

"Đã xảy ra hỏa hoạn suốt cả ngày và chúng tôi có thể nhìn thấy các đám cháy từ nhiều góc nhìn khác nhau trên sân thượng. Một số ở xa, một số ở gần; một số khói bốc lên như thể chạm vào bạn. Và đó là sau đó trong ngày khi chiếc trực thăng này xuất hiện... Thật khó để thấy trong video, nhưng ở cả hai phía của trực thăng, có những người đàn ông với những khẩu súng rất lớn. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng họ là người tốt chứ không phải kẻ xấu", ông Davis kể lại.

Tổng thống Claudia Sheinbaum hôm 23.2 phủ nhận sự tham gia của Mỹ trong chiến dịch bắt giữ Oseguera, trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất Mexico, nhưng cho biết đã có trao đổi thông tin.

Cái chết của Oseguera giáng một đòn mạnh vào băng đảng mang tên Thế hệ mới Jalisco (CJNG), được cho là nhà cung cấp fentanyl lớn vào Mỹ.