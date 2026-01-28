Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mexico trong cơn sốt BTS, tổng thống kêu gọi tổ chức thêm đêm diễn
Video Thế giới

Mexico trong cơn sốt BTS, tổng thống kêu gọi tổ chức thêm đêm diễn

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
28/01/2026 16:48 GMT+7

Nhu cầu khổng lồ muốn xem nhóm nhạc nam K-pop BTS, đã khiến Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum chính thức đề nghị người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae-myung hỗ trợ sắp xếp thêm các buổi hòa nhạc tại Mexico.

Nhu cầu vé xem BTS ở Mexico tăng vọt đến mức lan đến cả phủ tổng thống. Lãnh đạo Mexico, bà Claudia Sheinbaum cho biết bà đã chính thức đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung giúp đỡ để có thêm các buổi biểu diễn của BTS.

Điều này xảy ra sau khi nhiều người hâm mộ ở Mexico phàn nàn vì không mua được vé xem chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sắp tới của nhóm nhạc K-pop này.

Bà Sheinbaum cho biết khoảng một triệu người trẻ Mexico đã cố gắng mua vé, nhưng chỉ có 150.000 vé được bán ra cho ba buổi diễn dự kiến tại thủ đô Mexico City vào tháng 5 tới.

Tổng thống Mexico kêu gọi Hàn Quốc tổ chức thêm các buổi biểu diễn của BTS - Ảnh 1.

Fan của nhóm BTS, tập trung tại một quán cà phê internet ở Seoul (Hàn Quốc), để mua vé buổi biểu diễn của nhóm này, ngày 22.1.2026

ẢNH: REUTERS

Cơn sốt vé đã bùng phát khi BTS khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên kể từ khi tạm ngừng hoạt động vào năm 2022 trong thời gian các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Hàn Quốc.

Nhóm dự kiến phát hành album mới “Arirang” vào tháng 3, làm nóng thêm cuộc đua giành giật vé trên toàn cầu.

Tại Mexico, cuộc đua này đã dẫn đến nhiều khiếu nại gay gắt từ người tiêu dùng.

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của quốc gia đã mở cuộc điều tra đối với Ticketmaster và đang xử phạt các nền tảng bán lại vé StubHub và Viagogo, cáo buộc họ có “các hành vi lạm dụng và thiếu trung thực”.

Người hâm mộ báo cáo giá vé bán lại tăng vọt, với một số vé chợ đen được rao bán với giá hơn 5.300 USD, cao hơn nhiều so với giá gốc bắt đầu từ khoảng 100 USD.

Cơ quan giám sát cho biết hiện đang nghiên cứu các quy định mới để kiểm soát tốt hơn việc bán vé cho các buổi biểu diễn nhạc và lễ hội.

Các công ty này chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Toàn bộ BTS đã nhập ngũ, ARMY bịn rịn chờ mong

Toàn bộ BTS đã nhập ngũ, ARMY bịn rịn chờ mong

Bốn thành viên của nhóm nhạc K-pop BTS sẽ bắt đầu giai đoạn quân ngũ kéo dài 18 tháng ở Hàn Quốc vào tuần này, tiếp bước 3 thành viên tại ngũ, và người hâm mộ khẳng định sẽ chờ nhóm tái hợp biểu diễn vào năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
