MG Cyberster chốt giá 3,2 tỉ đồng tại Việt Nam

Trước đó, MG Cyberster xuất hiện tại Việt Nam cách đây một năm nhưng vẫn ở giai đoạn thăm dò thị trường, chưa được bán ra chính thức. Với việc công bố giá bán 3,2 tỉ đồng, những khách hàng có nhu cầu đã có thể bắt đầu nhận xe ngay trong năm nay. Được biết, những chiếc xe mở bán tại thị trường trong nước là phiên bản đặc biệt giới hạn chỉ sản xuất 100 chiếc.

MG Cyberster có giá chính thức 3,2 tỉ đồng tại Việt Nam

MG Cyberster là mẫu roadster hai chỗ ngồi sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với công suất tổng lên tới 536 mã lực, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 3,2 giây. Kích thước của xe tương đối gọn gàng với chiều dài 4.535 mm, rộng 1.913 mm và cao 1.329 mm, trục cơ sở 2.690 mm.

Thiết kế nổi bật với nắp capo dài, đuôi xe mở rộng và cụm đèn pha LED độc đáo. Nội thất được trang bị ba màn hình với màn hình giải trí 12,3 inch, hệ thống âm thanh 8 loa và cần số nút bấm.

Nội thất xe sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như xe sang

Cyberster còn sử dụng công nghệ pin lithium-ion 77 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 443 km sau mỗi lần sạc. Khách hàng mua xe tại Việt Nam sẽ sử dụng hệ thống trạm sạc công cộng của bên thứ 3, hoặc sạc tại nhà nên sẽ có nhiều bất tiện nếu muốn đi xa.

MG Cyberster cũng được trang bị hệ thống an toàn ADAS hiện đại, hướng đến sự tiện nghi và an toàn cho người sử dụng. Mẫu xe này đã thu hút sự quan tâm của người yêu thích thể thao trên toàn cầu khi đồng hành cùng hai nhà sáng lập Hugo và Ross Turner trong hành trình "Charging Into The Future" kéo dài 7 tháng, qua 3 châu lục và 23 quốc gia.

Xe mạnh 536 mã lực, dẫn động 4 bánh, tăng tốc 0 - 100 km/giờ chỉ trong 3,2 giây

Với giá bán 3,2 tỉ đồng, người dùng yêu thích xe thể thao 2 cửa còn có các lựa chọn xe chạy xăng khác như BMW Z4 hay Mercedes-Benz SLC. Tuy nhiên, MG Cyberster có thể là một lựa chọn mới dành cho những đối tượng khách hàng đặc biệt yêu thích các loại xe năng lượng mới thân thiện với môi trường cùng chi phí sử dụng thấp. Hơn thế nữa là sự "độc, lạ" khi sử dụng Cyberster tại Việt Nam.