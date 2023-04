MG tại Việt Nam sắp đổi chủ?

Truyền thông Malaysia vừa đồng loạt đưa tin, từ ngày 1.7.2023 TC Services Việt Nam - Công ty con của Tan Chong Motor (Malaysia) sẽ không còn là đơn vị phân phối độc quyền các dòng xe MG tại thị trường Việt Nam.



Theo truyền thông Malaysia, TC Services Việt Nam - Công ty con của Tan Chong Motor (Malaysia) sẽ không còn là đơn vị phân phối độc quyền xe MG tại thị trường Việt Nam Bá Hùng

MG là thương hiệu ô tô xuất xứ Anh quốc, hiện đang thuộc sở hữu của SAIC Motor Corp Ltd - Tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc. MG gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2020 thông qua TC Services Việt Nam - Công ty con của Tan Chong Motor Holdings Bhd (Malaysia) làm đơn vị nhập khẩu, phân phối.

Tuy nhiên, sau gần 3 năm hoạt động, MG Việt Nam đang đứng trước nguy cơ đổi chủ. Cụ thể, theo trang The Edge Markets (Malaysia), từ tháng 7.2023 TC Services Việt Nam sẽ không còn là đơn vị phân phối độc quyền các dòng xe MG tại thị trường Việt Nam do SAIC Motor International (SMIL) - Công ty thuộc SAIC Motor Corp Ltd có sự thay đổi chiến lược kinh doanh trên toàn cầu, trong đó có việc chấm dứt thỏa thuận phân phối ở nước ngoài (ODA) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30.6 tới đây.

CEO MG Việt Nam nói gì về thị trường ô tô trong nước?

Trong khi đó, liên quan đến vụ việc này trang DagangNews đưa tin, Tập đoàn Tan Chong Motor Holdings Bhd đã nhận được thông báo chấm dứt thỏa thuận nhập khẩu và phân phối nước ngoài (ODA) từ SMIL. Tuy nhiên, phía Tan Chong Motor vẫn sẵn sàng đàm phán thêm với SMIL để tìm kiếm những thỏa thuận mới có lợi cho cả 2 bên tại Việt Nam. Bởi, cùng với việc nhập khẩu phân phối các mẫu xe MG, TC Services Việt Nam hiện vẫn là công ty độc quyền phụ tùng và dịch vụ hậu mãi cho xe MG tại thị trường Việt Nam.

SAIC và Tan Chong Motor đang có dự định thành lập liên doanh để phân phối ô tô tại thị trường Việt Nam Bá Hùng

TC Services chưa đưa ra thông tin chính thức liên quan đến vấn đề này, tuy nhiên theo một số nguồn tin, SAIC và Tan Chong Motor đang có dự định thành lập liên doanh để phân phối ô tô tại thị trường Việt Nam, hai bên vẫn đang trong quá trình thương thảo và sẽ đưa ra quyết định chính thức vào ngày 30.6 tới.

Hãng xe MG nổi tiếng ra sao trước khi về Việt Nam?

Những động thái này cho thấy, nhiều khả năng phía công ty Trung Quốc sẽ "nhảy" vào thị trường Việt Nam để trực tiếp tham gia vào việc nhập khẩu, phân phối các dòng xe mang thương hiệu MG tại Việt Nam. Thực tế sau hơn 2 năm TC Services Việt Nam phân phối, thị phần xe MG tại Việt Nam đã gia tăng đáng kể.

Cụ thể, theo DagangNews, doanh số bán hàng của TC Services Việt Nam đang chủ yếu đến từ thương hiệu xe MG, từ 15% trong năm 2020 tăng lên mức 98% trong năm 2021. Nếu tiếp tục để mất quyền nhập khẩu, phân phối độc quyền xe MG tại Việt Nam, phía Tập đoàn Tan Chong Motor có nguy cơ bật khỏi thị trường Việt Nam.

TC Services Việt Nam từng đưa mẫu ô tô điện MG4 về Việt Nam để thăm dò thị trường Bá Hùng

Số phận của công ty đến từ Malaysia khá lận đận tại thị trường ô tô Việt Nam, trước đó Tan Chong Motor từng nắm quyền phân phối ô tô Nissan tại Việt Nam và một số thị trường khác ở Đông Nam Á. Thậm chí, Tan Chong Motor cũng có 1 nhà máy sản xuất xe Nissan tại Đà Nẵng từ năm 2013. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh không mấy khả quan, đến tháng 10.2020, quyền kinh doanh xe Nissan đã được chuyển giao cho công ty TNHH Phát triển Công nghiệp ô tô Việt Nam (VAD).