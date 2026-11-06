MG Urban cập bến Việt Nam: Hé lộ thiết kế ấn tượng xe điện đô thị

Lô xe MG Urban tại cảng

Dù chưa chính thức ra mắt, những hình ảnh ghi nhận tại cảng Hiệp Phước (TP. HCM) cho thấy MG Urban mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại và đầy phá cách. Sự xuất hiện của tùy chọn màu tím nhạt trẻ trung giúp tân binh thuần điện cỡ B này nổi bật hoàn toàn so với dàn xe truyền thống.

Cận cảnh cụm đèn pha vuốt ngược, hốc gió kép, mâm MG đa chấu

Phần đầu xe gây chú ý mạnh với cụm đèn pha LED vuốt ngược sắc sảo, kết hợp cùng hốc gió kép khí động học - chi tiết gợi liên tưởng rõ nét đến mẫu roadster thuần điện MG Cyberster danh tiếng. Nhìn từ góc ngang, phần thân xe tạo ấn tượng thể thao nhờ bộ mâm hợp kim 17 inch phay bóng đa chấu cùng các đường gân dập nổi sắc nét.

Dấu ấn nhận diện của MG ở đuôi xe và đèn hậu mũi tên đặc trưng

Đặc biệt, điểm "ăn tiền" nhất ở ngoại hình MG Urban nằm ở phần đuôi. Cụm đèn hậu LED tạo hình mũi tên mang thiết kế đặc trưng, nối liền xuyên suốt mặt sau. Thao tác mở cốp cũng được giấu khéo léo ngay tại vị trí logo MG.

Cụm cổng sạc điện trên thân xe

Không thể thiếu cổng sạc điện được bố trí thuận tiện bên hông xe, hỗ trợ cả chuẩn sạc chậm AC lẫn sạc nhanh DC, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị lẫn các chuyến đi xa.

Việc ra mắt MG Urban chắc chắn sẽ làm thị trường xe thuần điện đô thị thêm phần sôi động. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về mức giá chính thức cũng như các chương trình ưu đãi cọc sớm của mẫu xe này.