Micam Milano đến Việt Nam: Khi giày dép trở thành câu chuyện văn hóa toàn cầu

Trong lịch sử thời trang Ý, giày dép luôn giữ vị trí đặc biệt, gắn liền với di sản thủ công lâu đời và tinh thần sáng tạo không ngừng. Tinh thần đó được Micam Milano duy trì như một “sàn diễn” của những giá trị giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Bà Alessandra Tognonato - Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM phát biểu tại sự kiện ẢNH: BTC

Với chủ đề “Kiến tạo liên kết toàn cầu”, sự kiện giới thiệu năm 2026 đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối ngành da giày Việt Nam với dòng chảy sáng tạo quốc tế.

Khi được giới thiệu tại Việt Nam, quốc gia có thế mạnh sản xuất và ngày càng chú trọng thiết kế, câu chuyện này càng trở nên đáng chú ý, bởi nó đặt ra câu hỏi: làm thế nào để sản phẩm “Made in Vietnam” không chỉ dừng lại ở gia công, mà còn mang dấu ấn văn hóa riêng ẢNH: @MICAM.MILANO

Ông Diệp Thanh Kiệt - Phó chủ tịch Hiệp hội Da giày, túi xách Việt Nam (LEFASO) ẢNH: BTC

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là phần trình bày xu hướng giày dép xuân/hè 2027, nơi các chuyên gia phân tích sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng toàn cầu ẢNH: LỆ THỦY

Từ nhu cầu bền vững, tính cá nhân hóa đến ảnh hưởng của công nghệ, giày dép ngày nay không chỉ để đi mà còn để “kể chuyện” - về người mang, về giá trị sống và cả những lựa chọn có ý thức với môi trường. Sự xuất hiện của Micam Milano tại Việt Nam vì thế không đơn thuần là một hoạt động giới thiệu. Đó là lời gợi mở về hành trình mới của ngành giày dép trong nước: hành trình tìm kiếm bản sắc, kể câu chuyện riêng và tham gia sâu hơn vào bản đồ sáng tạo toàn cầu.

Diễn ra tại Park Hyatt Saigon, chương trình do Italian Trade Agency phối hợp cùng Assocalzaturifici tổ chức, quy tụ những gương mặt tiêu biểu của ngành: từ nhà thiết kế, nhà mua hàng đến chuyên gia xu hướng và truyền thông ẢNH: LỆ THỦY

Sự kiện còn gợi mở cách nhìn mới về giày dép, như một ngôn ngữ văn hóa phản ánh thẩm mỹ, lối sống và cả nhịp chuyển của xã hội.

Đáng chú ý, không gian Micam Next mang đến góc nhìn sâu hơn về tương lai ngành. Tại đây, các chủ đề như trí tuệ nhân tạo, thiết kế theo yêu cầu, thương mại điện tử hay vật liệu thân thiện môi trường được đặt trong mối liên hệ với văn hóa tiêu dùng mới. Khi người trẻ ngày càng quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm và câu chuyện phía sau mỗi thiết kế, giày dép trở thành cầu nối giữa công nghệ và cảm xúc, giữa đổi mới và di sản.

Bên cạnh nội dung hội thảo, sự kiện còn là nơi gặp gỡ của các cộng đồng sáng tạo, mở ra cơ hội hợp tác dài hạn. Trong bối cảnh Việt Nam đang dần chuyển mình từ “công xưởng” sang thị trường có tiếng nói về phong cách, những kết nối này mang ý nghĩa chiến lược: không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế mà còn góp phần định hình một hệ sinh thái thời trang nơi yếu tố văn hóa được luôn được chú trọng bên cạnh với giá trị thương mại.