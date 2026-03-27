Chậm bước giữa thế gian vội vã - thông điệp từ triển lãm 'Nhân dạng gốc'

Từ những con phố bình dị đến những khoảng trống nội tâm, triển lãm của Tùng Xuân Lâm mở ra một hành trình trở về bản thể với mỗi khung hình không chỉ ghi lại thế giới, mà còn là quá trình lắng nghe, đối thoại và nhận diện chính mình trong một đô thị đầy biến động.

Trước những biến thiên của thời đại, con người thường bị cuốn vào guồng quay của những lo toan, tất bật mà quên lãng "nhân dạng gốc", gam màu độc bản làm nên căn tính của mỗi cá nhân ẢNH: BTC

Rời xa nhịp sống hối hả của cuộc sống, trút bỏ lớp vỏ thô kệch bên ngoài và thôi chạy theo những mẫu số chung của xã hội, sau tất cả, điều gì sẽ làm nên “gam màu độc bản” của chính ta? Đó là thông điệp mà Tùng Xuân Lâm muốn gởi tới người xem sau khi chiêm nghiệm về những bức hình tại triển lãm.

Hành trình triển lãm được chia thành ba chương: "Tiểu hành tinh", "Vòng lặp" và "Nhân dạng gốc", tạo nên một mạch tự sự thấm đẫm suy tư, in đậm triết lý, mở lối cho hành trình kiếm tìm bản thể nguyên sơ của mỗi người ẢNH: BTC

Là triển lãm cá nhân đầu tiên của nhiếp ảnh gia trẻ Tùng Xuân Lâm, Nhân dạng gốc kết tinh từ các tác phẩm đa dạng về kích thước, chất liệu và cách thức biểu hiện.

Một tác phẩm của nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Tùng Xuân Lâm ẢNH: LỆ THỦY

"Tôi không nghĩ mình chụp ảnh để ghi lại con phố. Tôi chụp ảnh để nhìn ngắm phản chiếu của tâm hồn mình”, Tùng Xuân Lâm chia sẻ.

Khách thưởng lãm chiều 27.3 ẢNH: LỆ THỦY

Nghệ sĩ trẻ mang đến các tác phẩm đa dạng về kích thước, chất liệu và cách thức biểu hiện, gồm 2 tác phẩm sắp đặt với nhiếp ảnh và 7 tác phẩm nhiếp ảnh đường phố. Qua hành trình triển lãm gồm ba chương với một mạch tự sự thấm đẫm suy tư, in đậm triết lý, Tùng Xuân Lâm muốn nhắn gửi đến người thưởng lãm rằng sự cô đơn không hẳn là nỗi bi lụy, trầm kha mà là điều tất yếu để con người nhìn lại “mình” và nhìn thấy nhiều hơn ở “người”.

Nghệ sĩ thị giác kiêm nhiếp ảnh gia Phạm Tuấn Ngọc (trái) chia sẻ với người xem về những tác phẩm của Tùng Xuân Lâm ẢNH: LỆ THỦY

Tại buổi giới thiệu triển lãm, nghệ sĩ thị giác Phạm Tuấn Ngọc đã nhận xét: "Những tác phẩm có mặt ở đây được coi như một 'biên tập' tâm hồn có chủ đích của Tùng Xuân Lâm. Các bức hình của bạn hướng ống kính vào đời sống lao động, sinh hoạt của mỗi cá nhân, gõ cửa thế giới riêng tư của họ rồi từ những chân dung vô danh ấy trao cho ta cái nhìn về hình tượng điển hình, hiện thân của những số phận giữa những tàn tích của thành thị. Tùng Xuân Lâm đã mượn hiện thực để phóng chiếu cảm xúc, truyền tải thông điệp chứ không đơn thuần mô phỏng, sao chép thực tại. Đây cũng chính là tinh thần mà Noirfoto Gallery theo đuổi".

Nhân dạng gốc diễn ra từ ngày 28.3 - 19.4 tại Noirfoto Gallery, 131 Dương Văn An, phường Bình Trưng, TP.HCM (mở cửa tự do từ 10 giờ - 18 giờ, trừ chủ nhật).