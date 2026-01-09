Dàn người đẹp thập niên 2000 hội ngộ tại triển lãm của họa sĩ Lê Minh Khoa

Hoa hậu Ngọc Khánh, hoa khôi Kim Oanh, á hậu Băng Châu, người đẹp Hoàng Mến, Thủy Hương, siêu mẫu Ngọc Nga, Yến Nhi, họa sỹ Nguyễn Hoàng Ngân..., những tên tuổi từng gây dấu ấn một thời nay cùng xuất hiện tại không gian triển lãm của họa sĩ Lê Minh Khoa, tạo nên cuộc đối thoại đầy cảm xúc giữa nghệ thuật hội họa và hào quang nhan sắc vượt thời gian.
Sau hai thập kỷ đạt tiếng vang trong lĩnh vực thiết kế thời trang, từ năm 2016, nhà thiết kế Lê Minh Khoa đã tự cho mình khoảng lặng để quay trở lại với nghệ thuật thị giác, bền bỉ kiến thiết một ngôn ngữ riêng.
Tổng hòa này là một phản ánh độc đáo cho bản sắc cá nhân Lê Minh Khoa, và cũng có thể được coi là bản sắc tập thể của một lứa thực hành sáng tạo tại miền Nam sau đổi mới.
Bắt đầu từ "Cập bến", ý niệm được thể hiện rõ qua bố cục, bỏ lại những hiện diện của con người và đô thị để về với thiên nhiên thuần khiết. "Đặt chân" là nơi hiệu ứng điêu khắc mềm được định hình dứt khoát, vận dụng bay vẽ để tạo mảng lớn và nét cắt. "Chao liệng" rót thêm bảng màu neon hồn nhiên, bồng bềnh như bay trong tiềm thức. Cuối cùng là "Thả trôi", nơi họa sĩ chơi đùa với sắc vàng tán mỏng, hòa tan bản thể vào thế giới suy tưởng. 4 loạt tác phẩm biểu trưng cho những vận động tư duy và kỹ thuật, khám phá không gian, mảng nét, màu sắc và chất liệu, tạo nên ngôn ngữ chung của trừu tượng Lê Minh Khoa.
Chia sẻ với Thanh Niên, họa sĩ Lê Minh Khoa hào hứng: "Chờ đợi không bao giờ là muộn. Ngày hôm nay tôi xuất hiện với một vai trò mới, không phải là nhà thiết kế như mọi người thường thấy mà với tư cách họa sĩ ra mắt triển lãm đầu tiên ở độ tuổi không còn trẻ. Đây là những bức tranh tôi đã dành tâm huyết khi thả hồn mình cầm cọ trong 9 năm qua nên khá xúc động và cũng nôn nao".
Từ năm 2016, Lê Minh Khoa bắt đầu trở về với hội họa. Sau gần 10 năm thử nghiệm chất liệu và đề tài, anh đã tạo dựng được ngôn ngữ trừu tượng riêng biệt, lấy cảm hứng từ thiên nhiên trong tiềm thức.
Bảng màu độc đáo là tổng hòa của tay nghề phối màu trong sáng tác hàn lâm và bản lĩnh kiểm soát xu hướng trong thời trang.
Triển lãm sẽ được mở cửa tự do từ ngày 10.1 đến 21.1.2026 trong khung giờ 9 giờ - 20 giờ tại Chillala – House of Art, 75 Xuân Thủy, phường An Khánh (Thảo Điền cũ), TP.HCM.
