Người đẹp Mỹ đăng quang Miss Cosmo 2025 tại Việt Nam

Yolina Lindquist trong khoảnh khắc giành vương miện Miss Cosmo 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Miss Cosmo 2025 khép lại tối 20.12 tại TP.HCM với chiến thắng thuyết phục của Yolina Lindquist (Mỹ). Cô vỡ òa hạnh phúc khi nhận vương miện từ "người tiền nhiệm" Ketut Permata Juliastrid (Indonesia). Bên cạnh chiếc vương miện danh giá, tân hoa hậu nhận được 100.000 USD tiền mặt, một căn hộ cao cấp trong thời gian đương nhiệm cùng nhiều giải thưởng giá trị khác. Trong khi đó, danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2025 được trao cho người đẹp Chelsea Fernandez (Philippines). Nguyễn Hoàng Phương Linh kết thúc hành trình "chinh chiến" trên sân nhà với thành tích top 10 chung cuộc.

Màn đăng quang của Yolina Lindquist nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả bởi nàng hậu không chỉ sở hữu sắc vóc nổi bật mà còn thuyết phục người xem với lối ứng xử thông minh, phần tranh biện trôi chảy, sắc sảo. Theo thông tin từ ban tổ chức, trong một năm đương nhiệm, Yolina Lindquist sẽ sống và làm việc chủ yếu tại Việt Nam, đồng hành cùng tổ chức Miss Cosmo thực hiện các công việc và hoàn thành nhiệm kỳ của mình trước khi trao lại vương miện cho hoa hậu kế nhiệm. Á hậu Chelsea Fernandez cũng sẽ tham gia nhiều hoạt động cùng hoa hậu trong một năm sắp tới.

MC Đức Bảo và Bonang Matheba dẫn chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra tại TP.HCM tối 20.12 ẢNH: BTC

Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari cùng dàn thí sinh mở màn đêm chung kết ẢNH: BTC

Chung kết Miss Cosmo 2025 quy tụ 71 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; đồng thời được dẫn dắt bởi MC Đức Bảo và Bonang Matheba. Đêm thi quyết định được "hâm nóng" bằng sự xuất hiện của dàn mỹ nhân quốc tế trong loạt trang phục gợi cảm, chiêu đãi hàng chục nghìn khán giả với màn đồng diễn giàu năng lượng. Ngay sau đó, đương kim Miss Cosmo - Ketut Permata Juliastrid lộ diện với hình ảnh đầy mạnh mẽ, quyến rũ và trình diễn ca khúc chủ đề Into The Cosmo bằng chất giọng nội lực cùng vũ đạo tự tin, hút mắt.

Sau màn đồng diễn sôi động, ban tổ chức công bố nhanh chóng top 21 gồm các người đẹp từ: Hy Lạp, Cộng hoà Dominica, Ecuador, Campuchia, Mỹ, Ấn Độ, Colombia, Indonesia, Brazil, Thái Lan, Đức, Việt Nam, Lào, Mexico, Panama, Peru, Myanmar, Cuba, Zimbabwe, Philippines và New Zealand. Trong đó, thí sinh người Myanmar được đặc cách vào top 21 nhờ giành giải Cosmo Social Ambassador.

Dàn mỹ nhân chờ gọi tên vào vòng trong sau màn trình diễn áo tắm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cùng với sức nóng của Nunu Nana với phần trình diễn nóng bỏng từ "chị đại" Jessi (Hàn Quốc), dàn người đẹp vừa được gọi tên cùng "đốt cháy" sân khấu với màn trình diễn áo tắm bốc lửa, phô diễn vẻ đẹp hình thể cùng kỹ năng trình diễn trên đường băng vô cực. Phần thi cũng góp phần giúp ban giám khảo quốc tế chọn ra 10 người đẹp xuất sắc nhất tiến vào vòng tranh tài tiếp theo. Loạt thí sinh ghi danh vào top 10 gồm: Brazil, Zinbabwe, Cuba, Mỹ, Việt Nam, Colombia, Myanmar, Philippines, Panama và Thái Lan. Trong đó, người đẹp Philippines đã chiến thắng hạng mục Cosmo People's Choice và được vào thẳng top 10.

Trình diễn trang phục dạ hội là thử thách tiếp theo mà top 10 Miss Cosmo phải vượt qua. Sau Bang Bang đầy nội lực và quyến rũ của Hồ Ngọc Hà, 10 cô gái lần lượt sải bước trên sân khấu trong những bộ cánh lộng lẫy, nổi bật giúp khoe trọn đường nét cơ thể đầy quyến rũ, toát lên thần thái rạng ngời, cuốn hút của một "nữ hoàng sắc đẹp". Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc vóc và kỹ năng trình diễn nổi trội, top 10 Miss Cosmo 2025 còn thể hiện tinh thần tự tin, chủ động và sẵn sàng tạo tác động tích cực, phản ánh rõ nét chủ đề Rising Dragon - biểu trưng cho sự vươn lên mạnh mẽ, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của phụ nữ hiện đại.

Top 5 Miss Cosmo 2025 lộ diện ẢNH: BTC

Sau hai màn trình diễn, những ứng viên sáng giá nhất đêm chung kết chính thức được công bố: Chelsea Fernandez (Philippines), Gabriela Borges (Brazil), Yolina Lindquist (Mỹ), Italy Mora (Panama) và Myint Myat Moe (Myanmar). 5 người đẹp tự tin bước vào phần thi ứng xử để giành cơ hội chạm tay vào vương miện Miss Cosmo 2025. Ở vòng cạnh tranh này, từng người đẹp sẽ nhận được câu hỏi từ một thành viên ban giám khảo bất kỳ và chia sẻ câu trả lời trong vòng 60 giây. Các chủ đề được đưa ra xoay quanh khả năng lãnh đạo, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của phụ nữ hiện đại.

Người đẹp Mỹ và Philippines cạnh tranh giành vương miện ở vòng thi cuối ẢNH: BTC

Phần trả lời đầy tự tin và thuyết phục đã giúp người đẹp Yolina Lindquist (Mỹ) và Chelsea Fernandez (Philippines) được gọi tên vào vòng tranh biện top 2, họ cần đối đầu căng thẳng để giành chiếc vương miện Impactful Crown. Màn thuyết trình, phản biện sắc sảo, tự tin và bản lĩnh của Yolina Lindquist đã giúp cô được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.