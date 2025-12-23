Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Xem - Nghe

Khi thời trang, nghệ thuật thị giác và trình diễn cùng chuyển động

Tiffany Trần
Tiffany Trần
23/12/2025 08:54 GMT+7

Quỹ đạo của tình yêu và sáng tạo (Orbit of love and creativity) là chủ đề của buổi trình diễn nghệ thuật kỷ niệm Elle và hành trình 15 năm tại VN.

Không chỉ là một buổi trình diễn thời trang hay một sự kiện nghệ thuật thị giác, Quỹ đạo của tình yêu và sáng tạo là một trải nghiệm đa giác quan, nơi các loại hình sáng tạo cùng tồn tại, đối thoại và chuyển động trong cùng một không gian, dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Cao Trung Hiếu, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đương đại VN.

Khi thời trang, nghệ thuật thị giác và trình diễn cùng chuyển động- Ảnh 1.

Chương trình được dàn dựng như một trải nghiệm nghệ thuật sống động

ẢNH: LỆ THỦY

Khán giả không đứng ngoài quan sát, mà bước vào trung tâm của không gian, nơi ánh sáng, âm thanh, chuyển động cơ thể và hình ảnh kỹ thuật số liên tục biến đổi, xóa nhòa ranh giới giữa các loại hình sáng tạo.

Khi thời trang, nghệ thuật thị giác và trình diễn cùng chuyển động- Ảnh 2.

Trọng tâm của buổi trình diễn là 2 bộ sưu tập mới đến từ nhà thiết kế Quỳnh Anh (Lecia) và Nguyễn Hoàng Tú (Đinh)

ẢNH: BTC

Khi thời trang, nghệ thuật thị giác và trình diễn cùng chuyển động- Ảnh 3.

NTK Quỳnh Anh khám phá khả năng kết hợp giữa thủ công truyền thống và công nghệ hiện đại như sợi công nghệ, in 3D, cắt laser, tạo nên những thiết kế giàu cấu trúc nhưng mềm mại trong chuyển động

ẢNH: LỆ THỦY

Cùng khởi nguồn từ cảm hứng craft - nghệ thuật chế tác thủ công, mỗi bộ sưu tập mở ra một hướng tiếp cận riêng. Với "The Line - Age", Quỳnh Anh khám phá khả năng kết hợp giữa thủ công truyền thống và công nghệ hiện đại như sợi công nghệ, in 3D, cắt laser, tạo nên những thiết kế giàu cấu trúc nhưng mềm mại trong chuyển động. Ngược lại, "Tứ quý" của Nguyễn Hoàng Tú quay về với hình khối nguyên bản, nhuộm tự nhiên và xử lý chất liệu hoàn toàn bằng tay, tái khám phá mối liên hệ giữa thời gian, trang phục và văn hóa.

Khi thời trang, nghệ thuật thị giác và trình diễn cùng chuyển động- Ảnh 4.

Thời trang trong chương trình không đứng một mình

ẢNH: LỆ THỦY

Những thiết kế xuất hiện cùng nghệ thuật múa đương đại của biên đạo Lê Mai Anh, để cơ thể người mặc trở thành chất liệu trình diễn. Âm nhạc của violinist Trí An, cellist Chí Nguyễn, ca sĩ Thịnh Suy và nhóm acapella Saigon Choir tạo nên dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, dẫn dắt người xem qua từng lớp không gian.

Khi thời trang, nghệ thuật thị giác và trình diễn cùng chuyển động- Ảnh 5.

Trải nghiệm thị giác được mở rộng với phần trình chiếu kỹ thuật số của các nghệ sĩ Giang IT và Trung Bảo, trong đó có dấu ấn của tư duy thiết kế bền vững và ngôn ngữ hình ảnh đương đại

ẢNH: LỆ THỦY

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trình diễn 15 thiết kế của 15 NTK từng xuất hiện tại Elle fashion show trong suốt 15 năm qua. Khoảnh khắc này không chỉ mang tính hồi tưởng, mà còn là lời khẳng định cho hành trình sáng tạo bền bỉ của thời trang VN, trong sự kết hợp với beatbox, trình chiếu thị giác và nghệ thuật tạo hình.

Elle Decoration Pop-Up Office là chuỗi sự kiện được tổ chức hằng năm với mong muốn đem đến cho công chúng yêu nghệ thuật và thiết kế những trải nghiệm thưởng lãm mới mẻ, khám phá tiềm năng của nhiều không gian có câu chuyện riêng đặc sắc. Sau 3 năm đã tạo được dấu ấn trong cộng đồng sáng tạo, mang đến những kết nối ý nghĩa giữa người thực hành và người thưởng lãm cái đẹp, đưa nghệ thuật đến với công chúng một cách giản dị và gần gũi, đồng thời hướng về những cảm quan thẩm mỹ trong bối cảnh đời sống. Mùa thứ 4 của Pop-Up Office sẽ kéo dài đến ngày 5.1.2026 tại một địa điểm hoàn toàn mới: Dspace với chủ đề Rhythm of Space - Nhịp điệu của không gian.

Tin liên quan

Một không gian dành cho nhiếp ảnh đen trắng thủ công

Một không gian dành cho nhiếp ảnh đen trắng thủ công

Trong thời đại kỷ nguyên ảnh số, Noirfoto Gallery 'mạo hiểm' mời công chúng trở lại với nhiếp ảnh đen trắng thủ công.

Khám phá thêm chủ đề

nghệ thuật sáng tạo nghệ sĩ đương đại thời trang Kỹ thuật số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận