Văn hóa Xem - Nghe

Một không gian dành cho nhiếp ảnh đen trắng thủ công

Tiffany Trần
Tiffany Trần
16/12/2025 11:47 GMT+7

Trong thời đại kỷ nguyên ảnh số, Noirfoto Gallery 'mạo hiểm' mời công chúng trở lại với nhiếp ảnh đen trắng thủ công.

Nhiếp ảnh gia vĩ đại Ambrose Bierce từng mô tả nhiếp ảnh là "một bức tranh được vẽ bởi mặt trời". Khái niệm tưởng chừng giản dị ấy lại là triết lý nền tảng cho triển lãm "Nắng", sự kiện tâm điểm của Noirfotocontest2025. 

Một không gian dành cho nhiếp ảnh đen trắng thủ công- Ảnh 1.

Tác phẩm đen trắng "Chốn hẹn hò"

ẢNH: BTC

Diễn ra tại Noirfoto Gallery (131 Dương Văn An, TP.HCM) từ ngày 13 - 21.12, "Nắng"  không phải là một triển lãm ảnh về chủ đề mùa hè hay du lịch mà là một cuộc khảo sát về mối quan hệ giữa ánh sáng, bóng tối và trạng thái nội tâm, qua lăng kính nhiếp ảnh thủ công, một định vị khác biệt hoàn toàn mà Noirfotocontest kiên trì theo đuổi suốt 7 mùa thi.

Một không gian dành cho nhiếp ảnh đen trắng thủ công- Ảnh 2.

Tác phẩm "Đợi" của nhiếp ảnh gia Trần Nguyễn Quốc An

ẢNH: BTC

Triển lãm không chỉ giới thiệu 30 tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng thủ công được tuyển chọn từ hàng ngàn bài dự thi (15 tác phẩm do ban giám khảo lựa chọn, 5 tác phẩm do Noirfoto Gallery chọn và 10 tác phẩm từ bình chọn công chúng) mà còn tái định vị ánh sáng, từ một yếu tố vật lý thông thường trở thành chất liệu của suy tư, nơi nghệ thuật được sinh ra từ sự cảm thụ sâu sắc đối với hiện thực.

Một không gian dành cho nhiếp ảnh đen trắng thủ công- Ảnh 3.

Một tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lê Bá Tài

Ảnh: BTC

Vì sao là “Nắng"?

Trong vật lý thị giác, nắng định hình tương phản, chiều sâu, cấu trúc; là công cụ để nghệ sĩ điêu khắc bóng tối, làm rõ hình khối và nhịp điệu không gian. Ở bình diện biểu tượng, nắng là tự do, hy vọng, tái sinh: ánh sáng của một nhận thức bừng mở, hơi ấm của ký ức, hay sự rạng rỡ mong manh đi qua đời sống mỗi người.

Triển lãm "Nắng" sẽ đi kèm với hoạt động vệ tinh photowalk “Chim trong thành phố”, diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 21.12, do đội ngũ Noirfoto Gallery dẫn dắt. Đây là “lớp học ngoài trời” nơi ánh nắng tự nhiên là nguồn sáng duy nhất; chủ thể là chim giữa đô thị - một thách thức đòi hỏi nhịp, tốc độ và trực giác, đồng thời cũng là dịp cộng đồng nhiếp ảnh gặp gỡ, trao đổi và kết nối, đúng tinh thần mà Noirfoto Gallery luôn theo đuổi.

Một không gian dành cho nhiếp ảnh đen trắng thủ công- Ảnh 4.

Thưởng lãm những tác phẩm đen trắng

ẢNH: LỆ THỦY

Từ top 30, nhiếp ảnh gia Lâm Xuân Tùng chia sẻ với Thanh Niên: “Về bản thân, tôi đang trong giai đoạn đầu tiên của sự nghiệp nhiếp ảnh nghệ thuật và đang kiếm tìm cho mình một sự công nhận cũng như những người dìu dắt, đồng hành. Thông qua cuộc thi, tôi cảm thấy được thôi thúc bởi năng lượng dồi dào của các nhiếp ảnh gia, các thí sinh khác, được hòa mình vào một dòng chảy tích cực, để trưởng thành hơn. Đó chính là động lực để tôi vững vàng hơn trên con đường nghệ thuật của bản thân. Dần dần, khi những bước chân chậm lại, tôi nhận ra mình không chỉ đi tìm nắng theo nghĩa đen nữa. Nắng là sự sáng tỏ, là bình minh sau đêm dài của những suy tư, là câu trả lời cho những câu hỏi, những ý nghĩ hỗn độn, chồng chéo và xung đột mà chúng ta nuôi giữ trong lòng. Nắng sẽ đến khi chúng ta đi tìm nó, khi chúng ta chấp nhận và trân trọng cả những khoảng bóng tối xung quanh” .

Noirfotocontest (ra đời từ năm 2020) là một dự án cộng đồng, phi thương mại, phi lợi nhuận, tiên phong với sứ mệnh phát triển nghệ thuật tại Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững thông qua nhiếp ảnh – phương tiện nghệ thuật có tính tiếp cận cao nhất, đã, đang và sẽ là một phần tất yếu trong đời sống.

Noirfotocontest có mục đích lan tỏa tình yêu nghệ thuật và kết nối cộng đồng nhiếp ảnh với các hoạt động sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật, bổ sung và phát triển kiến thức chuyên môn cho các nhiếp ảnh gia, tìm kiếm và hỗ trợ các nghệ sĩ tiềm năng, được tổ chức một cách bài bản và chiến lược với tầm nhìn và lộ trình rõ ràng.


