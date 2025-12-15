Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Người đứng sau ống kính Siêu trí nhớ thế giới: Nhiếp ảnh gia Việt được vinh danh

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
15/12/2025 05:00 GMT+7

Suốt nhiều năm theo chân các giải Siêu trí nhớ thế giới, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc trí tuệ.

Tối 14.12 tại giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025), có một nhiếp ảnh gia duy nhất được Ban tổ chức xướng tên vinh danh của Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới vì những đóng góp to lớn và xuất sắc cho sự phát triển của cuộc thi trong nhiều năm qua, ghi nhận cống hiến không biết mệt mỏi góp phần vào thành công chung vang dội của giải đấu. Đó là nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết ở đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết 'kể chuyện' Siêu trí nhớ thế giới bằng... cảm xúc - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết đang tác nghiệp tại giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34

Ảnh: Nguyễn Hoài Bảo

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết 'kể chuyện' Siêu trí nhớ thế giới bằng... cảm xúc - Ảnh 2.

Nhà vô địch Siêu trí nhớ Mỹ John Graham (phải), nhân vật trong nhiều bộ ảnh đặc biệt của Trịnh Minh Triết

Ảnh: Nguyễn Hoài Bảo

Nhận được sự ghi nhận cho những đóng góp của mình, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết hạnh phúc không nói được thành lời. Anh chỉ thầm biết ơn Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Tổ chức Siêu trí nhớ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để anh tác nghiệp ở các giải quốc tế, cùng những người thầy đã dìu dắt trong nghề. Đặc biệt là kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong cùng các cộng sự ở Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho anh có nhiều thời gian "bay" khắp các châu lục, nơi đội tuyển Siêu trí nhớ "mang chuông đi đánh xứ người", hành trình khát vọng Việt chinh phục những đấu trường siêu trí tuệ thế giới.

Ngã rẽ bất ngờ và cuộc gặp gỡ "định mệnh"

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết kể: "Tôi sinh ra ở Ninh Thuận (cũ), nổi tiếng với câu nói: 'Nắng như Phan, gió như Rang'. Tuổi thơ từ nhỏ đến lớn hồn nhiên bên cánh đồng nhiều cừu, đầy cát và nắng, trong một gia đình có tới... 10 anh chị em. Từ năm học cấp 2, không hiểu sao tôi nhen nhóm trong đầu một ước mơ rất lạ là làm điều gì đó thật 'nghĩa hiệp', tốt đẹp cho đời như nhân vật Triển Chiêu trên phim. Ai ngờ rằng nhiều năm sau, Triển Chiêu đâu chưa thấy mà chỉ thấy... triển khai sắm được chiếc máy ảnh, tôi thích ghi lại những khoảnh khắc đẹp và truyền cảm hứng nhất của con người".

Năm 2012, Trịnh Minh Triết theo học ngành lập trình theo định hướng của gia đình. Đây là ngành “hot” thời bấy giờ, và cũng là kỳ vọng của cả nhà mong anh có tương lai ổn định "cho bằng người ta". Nhưng rồi càng học, Triết càng nhận ra thế mạnh của mình không nằm ở những dòng lệnh logic. Thương cha mẹ, anh cũng kiên trì hoàn thành chương trình như một sự trân trọng và biết ơn, nhưng trái tim thì luôn thôi thúc rẽ về hướng khác.

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết 'kể chuyện' Siêu trí nhớ thế giới bằng... cảm xúc - Ảnh 3.

Giây phút đời thường dễ thương của hai thầy trò Nguyễn Phùng Phong - Trịnh Minh Triết

Ảnh: Nguyễn Hoài Bảo

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết 'kể chuyện' Siêu trí nhớ thế giới bằng... cảm xúc - Ảnh 4.

Trịnh Minh Triết (phải) và tượng đài siêu trí nhớ Dominic O’Brien 8 lần vô địch siêu trí nhớ thế giới cùng phu nhân tham dự WMC 2025 tại Việt Nam

Ảnh: Nguyễn Hoài Bảo

Bước ngoặt đến vào ngày tốt nghiệp. Giữa không khí hàng trăm sinh viên đang hạnh phúc bên gia đình, thì cậu sinh viên Triết chợt nhìn thấy các nhiếp ảnh gia đang miệt mài ghi lại nụ cười, cái ôm, giọt nước mắt hạnh phúc ngày ra trường. Bất chợt Triết nhận ra mình muốn đứng ở vị trí người kể chuyện bằng ánh sáng ấy. Qua sự giới thiệu của người quen, anh bắt đầu tìm đến nhiếp ảnh và dấn thân nghiêm túc vào nghề.

Cuối năm 2018, may mắn sao Triết có vài cơ hội hợp tác và được kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong "chấm", để mắt đến. Có điều kiện bên thầy Phùng Phong - một người luôn sống tình cảm và trái tim luôn ấm áp, Triết chợt nhận ra lý tưởng sống, tinh thần kỷ luật và ý chí vươn lên từ thầy như "truyền lửa" cho mình khiến anh đưa ra một quyết định bước ngoặt là trở thành cộng sự chính thức của thầy Phong và Tâm Trí Lực. "Tôi luôn biết ơn  thầy Phong và tổ chức Tâm Trí Lực và nghề nhiếp ảnh  đưa anh đến với những trải nghiệm đặc biệt để một cậu bé chăn cừu năm nào hôm nay được Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới ghi nhận và vinh danh", nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết tâm sự.

Cái khó là phải “đọc” được khoảnh khắc cảm xúc

Nếu nhiếp ảnh sự kiện bình thường đòi hỏi sự nhanh nhạy, thì nhiếp ảnh trong lĩnh vực trí nhớ lại đòi hỏi nhiều hơn thế: tính kỷ luật, khả năng quan sát sâu, hiểu rõ tâm lý vận động viên và “đọc” được khoảnh khắc cảm xúc – trí tuệ sắp bùng nổ. Một sai lệch một giây cũng có thể bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng: khi vận động viên đang gồng mình ghi nhớ dãy số dài; khi họ bật khóc sau khi phá kỷ lục; khi lá cờ Việt Nam được kéo lên tại đấu trường quốc tế. Rất quan trọng và tự hào", anh Triết chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết 'kể chuyện' Siêu trí nhớ thế giới bằng... cảm xúc - Ảnh 5.

Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới Marek Kasperski luôn tạo mọi điều kiện để nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết chụp ảnh tại các giải đấu quốc tế

Ảnh: Nguyễn Hoài Bảo

“Trong các cuộc thi trí nhớ, cảm xúc không ồn ào mà nằm trong từng khoảnh khắc ánh mắt và hơi thở. Nhiếp ảnh gia phải thật sự thấu cảm thì mới ghi lại được. Đặc biệt, tôi còn có cơ hội làm việc và quan sát các huyền thoại trí nhớ thế giới như Marek Kasperski, Dominic O’Brien, John Graham, Teo Kim Foo… những biểu tượng "não bộ thế giới" và là tượng đài trong lĩnh vực trí nhớ xuất chúng. Tất cả tập hợp thành kho tư liệu ảnh khổng lồ, có giá trị vô giá của trí tuệ Việt Nam mình”, Trịnh Minh Triết chia sẻ.

Tài hoa trong nghề, Trịnh Minh Triết luôn tin rằng ảnh đẹp không chỉ nhờ kỹ thuật, mà  ở sự chân thật. Nhiếp ảnh đối với anh giờ không chỉ là một nghề, mà là cách để nhìn, để cảm, để kể câu chuyện của nghị lực và ghi lại vẻ đẹp con người. Từ cậu bé miền nắng gió, anh trở thành người "kể chuyện" cho trí tuệ Việt trên đấu trường thế giới. 

Tâm sự về nghề, dường như "bắt mạch" đúng sở trường, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết rất thích thú và hào hứng. Anh quan niệm: “Camera chỉ là công cụ. Điều dẫn dắt khoảnh khắc chính là trái tim của người cầm máy. Vì vậy tôi luôn thích được giảng dạy, đào tạo kỹ năng quay – chụp – dựng cho các bạn trẻ, bởi đó không chỉ đơn thuần là kỹ thuật, mà còn là tư duy nhìn thấy giá trị của con người qua hình ảnh".

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết 'kể chuyện' Siêu trí nhớ thế giới bằng... cảm xúc - Ảnh 6.

Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới trao vinh danh nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết (thứ hai bên phải qua) ở giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34

Ảnh: Nguyễn Hoài Bảo

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết 'kể chuyện' Siêu trí nhớ thế giới bằng... cảm xúc - Ảnh 7.

Trở về nhà sau, Trịnh Minh Triết vui với công việc đào tạo các "sao nối ngôi" cho lĩnh vực nhiếp ảnh

Ảnh: Nguyễn Hoài Bảo

Tre già măng học. Và rồi cơn sóng này tràn lên sẽ đổ xô lớp sóng trước. Hành trình của Trịnh Minh Triết ngày càng trưởng thành với những quả ngọt gặt hái được như một minh chứng rõ ràng rằng: không có xuất phát điểm nào nhỏ bé đối với những trái tim dám kiên trì và sống vì đam mê, biết chọn làm những việc làm nghĩa cho cuộc đời.

Năm 2025, khi trí tuệ Việt Nam bước vào đấu trường lớn nhất hành tinh ngay trên sân nhà và sau này còn tại nhiều cường quốc siêu trí nhớ, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết vẫn vẹn nguyên cảm xúc như thuở ban đầu, đứng đúng vị trí quen thuộc sau ống kính, lặng lẽ bấm máy chọn đúng những khoảnh khắc xuất sắc cho lịch sử đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam.

7 năm – hàng ngàn khoảnh khắc đẹp từ góc máy nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết

Trong năm 2019 đến 2025, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết có mặt ở hầu hết các sự kiện Siêu trí nhớ tại Việt Nam và thế giới. Ống kính của anh đã đi qua các vòng sơ loại và chung kết Siêu trí nhớ Việt Nam và các kỳ tranh tài tại Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ…, những buổi họp báo, lễ vinh danh, kỷ lục quốc gia và quốc tế cùng các nhân vật nổi tiếng: Tượng đài siêu trí nhớ Dominic O’Brien 8 lần vô địch thế giới; Công chúa Malaysia - Tengku Faizwa Razif; Nhà vô địch Siêu trí nhớ Mỹ John Graham; Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới – Huân chương Giáo dục Người đồng hành thiên nga trắng (Ba Lan) Nguyễn Phùng Phong; Huy chương vàng Siêu trí nhớ thế giới Đặng Ngọc Phương Trinh; Á quân Siêu trí nhớ Việt Nam Đặng Thu Hiền; Nhà vô địch Sơ đồ Tư duy thế giới 2024 Nguyễn Phương Thảo; Kỷ lục gia Siêu trí nhớ tiếng Anh Dương Kim Hằng; Người Việt đầu tiên chinh phục Everest – Bùi Văn Ngợi… cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi với hàng ngàn khoảnh khắc đẹp.

