Hồi ký của người có tầm ảnh hưởng toàn cầu, bỏ nhà ra đi từ 10 tuổi

Tiffany Trần
Tiffany Trần
11/12/2025 10:16 GMT+7

Về miền bí ẩn là hồi ký xoay quanh hành trình cuộc đời của người viết: từ một cậu bé sinh ra trong gia đình danh giá tại Ấn Độ, ở tuổi lên 10 đã từ bỏ tất cả để chạy về phía một điều bí ẩn mà ông không thể cưỡng lại – tiếng gọi của chiêm nghiệm và lòng từ bi.

Về miền bí ẩn không chỉ là một câu chuyện cá nhân mà còn là cầu nối sâu sắc giữa thế giới tâm linh cổ xưa và khoa học công nghệ hiện đại.

Hồi ký 'Về miền bí ẩn', chuyến phiêu lưu của một cuộc đời phi thường - Ảnh 3.

Tôn sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche, người học trò của Đạt Lai Lạt Ma, đã có mặt tại TP.HCM để giao lưu và giới thiệu tác phẩm của mình

ẢNH: LỆ THỦY

Cuốn hồi ký kể về một chuyến phiêu lưu đầy lôi cuốn, xuyên qua nhiều địa hạt, cả tâm linh lẫn địa lý, một hành trình vượt qua sự căng thẳng giữa những kỳ vọng xã hội (giáo dục, sự nghiệp, hôn nhân) và tiếng gọi tâm linh huyền diệu.

Tại buổi giao lưu với bạn đọc ở TP.HCM mới đây, tôn sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche đã chia sẻ rằng: cuộc đời chúng ta cần có những khám phá, những tò mò để đưa ta đi đến những vùng đất, chân trời mới. "Dấn thân, bí ẩn và không sợ hãi" là 3 từ ông muốn gửi tới độc giả Việt Nam thông qua cuốn sách này. "Đơn giản là hãy biết tò mò. Hãy cởi mở với cuộc đời. Đừng sợ hãi. Đừng sống một cuộc đời trong sợ hãi. Và hãy mở lòng đón nhận những điều bí ẩn cũng như những gì ta chưa biết", ông nói thêm.

Hồi ký 'Về miền bí ẩn', chuyến phiêu lưu của một cuộc đời phi thường - Ảnh 5.

Về miền bí ẩn có một xuất phát điểm kịch tính khi bắt đầu bằng quyết định táo bạo của cậu bé mười tuổi, khiến gia đình phản đối gay gắt, là bỏ lại tất cả để đi tìm hình ảnh trong những giấc mơ lặp đi lặp lại

ẢNH: LỆ THỦY

Độc giả được dẫn dắt qua những trải nghiệm huyền bí, những ngày lao động đơn giản tại các ngôi chùa Nhật Bản, những nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng sâu sắc cùng ranh giới của các truyền thống khác nhau.

Xuyên suốt tác phẩm là sự gặp gỡ với những người thầy phi thường, truyền cảm hứng về tính chính trực tuyệt đối, lòng từ bi vô bờ bến và sự cần thiết phải thử thách niềm tin – như lời khuyên của Đức Phật: "Hãy đốt, đập, thử độ tinh khiết của chúng như thợ kim hoàn thử vàng". Tác giả cũng chia sẻ về sự giác ngộ sâu sắc rằng niềm vui là cốt lõi của thực hành tâm linh.

Reid Hoffman, đồng sáng lập LinkedIn (mạng xã hội nổi bật của các doanh nghiệp), đã đánh giá về cuốn hồi ký rằng: "Câu chuyện cuộc đời phi thường của Tenzin không chỉ đơn thuần là một hành trình đầy lôi cuốn về ý nghĩa, sự khám phá và thức tỉnh tâm linh, mà còn là một câu chuyện về sự sống. Tất cả mọi người, không chỉ những ai quan tâm đến tâm linh, đều nên đọc cuốn sách này. Sự huyền bí, tò mò, chiêm nghiệm là những điều quan trọng đối với cuộc sống và cuốn sách của Tenzin sẽ giúp mang chúng vào cuộc sống của bạn".

Tôn sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche là nhà tư tưởng, triết gia, nhà giáo dục có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ông hiện là Chủ tịch sáng lập và Giám đốc điều hành Trung tâm Đạo đức và giá trị chuyển đổi Đạt Lai Lạt Ma tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), một cơ sở nghiên cứu liên ngành tập trung vào phát triển đạo đức con người và đạo đức toàn cầu. Sự nghiệp của ông là sự kết hợp hiếm có giữa hai thế giới tưởng chừng đối lập.

