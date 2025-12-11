Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Triển lãm 'Hoa xuống phố': Bản hòa âm của núi rừng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
11/12/2025 13:45 GMT+7

Một chút sương mù trong hương sắc dã quỳ miền cao nguyên, một hơi thở e thẹn của thiếu nữ vùng sơn cước và một chút ký ức của những buổi chiều vàng cuối năm nơi triền đồi, tất cả tạo ra hương sắc của 3 họa sĩ: Anh Đào, Hoàng Duyên và Đỗ My.

Chiều 13.12 tại Maii Art Gallery (số 72/7 Trần Quốc Toản, P.Xuân Hòa, TP.HCM) sẽ khai mạc triển lãm Hoa xuống phố của 3 nữ họa sĩ: Anh Đào, Hoàng Duyên và Đỗ My. Các chị mang từ vùng cao nguyên xuống TP.HCM bộ tác phẩm tuyển chọn độc đáo, là những mùa hoa nở từ ký ức – nơi gió chiều, sương núi và sắc vàng dã quỳ hóa thành chất liệu nội tâm.

'Hoa xuống phố', những mùa hoa rất khẽ từ ký ức của ba hương sắc Tây Nguyên - Ảnh 1.

Tác phẩm Chút mùa thu (sơn dầu, họa sĩ Anh Đào)

Ảnh: Phan Trọng Văn

'Hoa xuống phố', những mùa hoa rất khẽ từ ký ức của ba hương sắc Tây Nguyên - Ảnh 2.

Hương sắc cao nguyên (khắc gỗ màu, họa sĩ Hoàng Duyên)

Ảnh: Phan Trọng Văn

Triển lãm Hoa xuống phố nhẹ nhàng nhưng không nhạt, tĩnh - nhưng không đứng im, như bước đi chậm rãi giữa những cuộc di chuyển vội vã của nhịp sống hiện đại.

Hoa xuống phố: 3 chất giọng ngân bản hòa âm núi rừng 

Cùng chung đề tài tĩnh vật hoa, nhưng 3 họa sĩ lại chọn 3 chất liệu khác nhau, gồm: sơn dầu, khắc gỗ màu và ghép vải vụn. Sự đa dạng tương hỗ nhau đã được giám tuyển Phan Trọng Văn cho rẳng: "Chính điều này tạo nên 3 sắc thái thị giác riêng biệt – như 3 chất giọng cùng ngân trong một bản hòa âm núi rừng". 

"Nếu tranh sơn dầu của Anh Đào không ồn ào, mảng màu dịu, những lớp pha sắc mỏng, nhịp cọ tiết chế và mềm, tựa triết lý của tác giả 'vẽ hoa như chính cuộc sống nhẹ nhàng của mình ở núi', thì bằng chất liệu khắc gỗ màu, Hoàng Duyên tiếp cận hoa không bằng 'nhìn', mà bằng 'lắng'. Kỹ thuật khắc gỗ màu vốn mang tính cấu trúc và tiết chế, nhưng Duyên làm nó mềm đi. Riêng Đỗ My, ghép vải vụn ngã theo một nhịp điệu khác hẳn – trẻ, tươi, và rất đời. Cô gom những mảnh vải vụn: góc sờn, đường chỉ cũ, những màu phai theo năm tháng… rồi ghép thành hoa", giám tuyển Phan Trọng Văn nhận xét.

'Hoa xuống phố', những mùa hoa rất khẽ từ ký ức của ba hương sắc Tây Nguyên - Ảnh 3.

Từ trái qua: Anh Đào, Đỗ My, Hoàng Duyên

Ảnh: NVCC

'Hoa xuống phố', những mùa hoa rất khẽ từ ký ức của ba hương sắc Tây Nguyên - Ảnh 4.

Tác phẩm Những chiếc lọ (ghép vải vụn, họa sĩ Đỗ My)

Ảnh: Phan Trọng Văn

'Hoa xuống phố', những mùa hoa rất khẽ từ ký ức của ba hương sắc Tây Nguyên - Ảnh 5.

Triển lãm Hoa xuống phố diễn ra đến ngày 20.12

Ảnh: Phan Trọng Văn

Đến với triển lãm Hoa xuống phố của họa sĩ Anh Đào, Hoàng Duyên và Đỗ My, người yêu mỹ thuật sẽ như tìm được một chốn yên lành giữa lòng phố phường tấp nập – nơi nghệ thuật chạm đến cảm xúc của ký ức.

