Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên, dấu nắng của cô trò tôi

Trong hành trình gieo chữ của mình với 20 năm trong nghề dạy học, tôi luôn có một người bạn lặng thầm mà bền bỉ luôn bên tôi mỗi khi tôi cần. 20 năm cầm phấn đứng trên bục giảng cũng là chừng ấy năm "bạn" đã hỗ trợ tôi để tiết học trở nên sinh động, hấp dẫn. Đồng thời, "bạn" còn cung cấp nguồn tư liệu quý giá để mỗi giờ dạy văn của tôi trở nên ý nghĩa. Người "bạn" tôi muốn giới thiệu ở bài viết này chính là Báo Thanh Niên.

Chuyên mục Sống đẹp chính là nguồn tư liệu quý giá mà cô trò tôi hay đọc ở những tiết ngữ văn và bồi dưỡng học sinh giỏi ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nguồn tư liệu sống để tôi lấy dẫn chứng

Tôi là giáo viên dạy môn ngữ văn, một môn học đòi hỏi ở học trò sự tư duy, tâm hồn nhạy cảm và tinh tế. Đặc biệt, với mỗi tiết viết bài, nhất là những tiết viết thiên về nghị luận xã hội, đòi hỏi học trò phải có nguồn tư liệu, dẫn chứng sống động, chân thực, đảm bảo tính nhân văn nhưng cũng không kém phần mới mẻ, tôi đã định hướng cho học trò cách tìm những dẫn chứng đạt được tất cả những tiêu chí ấy từ "người bạn lớn" của mình: "Các bạn hãy tìm đọc Báo Thanh Niên chuyên mục Sống đẹp. Cô nghĩ đó chính là nguồn tư liệu quý giá để bài viết của các bạn trở nên thuyết phục và sâu sắc".

Kèm với lời giới thiệu của mình, tôi đã chỉ dẫn học trò cách tìm đọc Báo Thanh Niên Online qua màn hình tivi lớn trong lớp. Một công đôi việc, tôi muốn hướng các em chú trọng văn hóa đọc, điều mà giờ đây các thế hệ học trò có phần lãng quên và không còn hứng thú. Tôi lồng ghép cả cách hướng học sinh của mình cách tìm đọc những trang báo chính thống, tin cậy và có nhiều chuyên mục hấp dẫn dành cho mọi sở thích của các em.

"Bạn nào yêu thích thời trang thì vào chuyên mục Thời trang trẻ. Các bạn nam đam mê thể thao, công nghệ thì Báo Thanh Niên cũng có luôn chuyên mục này. Còn cô, cô thích chuyên mục Văn hóa, Đời sống, Giáo dục của báo", tôi chia sẻ với học trò mình như thế.

Từng chút, từng chút, tôi khơi nguồn và mong muốn lan tỏa tình yêu con chữ của mình tới học trò và địa chỉ tin cậy tôi giới thiệu tới các em là Báo Thanh Niên.

Dần dà, mỗi khi có dịp "trổ tài" sự hiểu biết, tôi hay đố các học trò về những thông tin mới mẻ diễn ra hằng ngày trong nước và quốc tế. Bất ngờ lắm, nhiều học trò của tôi có thể nói rành rọt, rõ ràng khiến cô giáo như tôi ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì đầy vui sướng bởi câu khẳng định chắc nịch: "Em biết được thông tin đó chính nhờ Báo Thanh Niên cô giới thiệu. Em ấn theo dõi báo qua Facebook cô ạ...".

Đến hành trình "ươm nắng tri thức" của đội tuyển văn

Sáng sáng, tôi lên lớp với học trò qua các giờ chính khóa. Chiều chiều, đều đặn 3 buổi/tuần tôi lại cùng đội tuyển học sinh giỏi của mình "miệt mài kinh sử", cô trò cùng nhau ôn luyện, giải các mã đề với mong muốn kỳ thi học sinh giỏi cấp xã, tỉnh sắp tới các học trò của tôi đạt kết quả cao. Vậy là, để có dịp ôn chuyên sâu môn ngữ văn, hành trang tôi mang tới lớp học cũng chính là những câu chuyện quý giá mà Báo Thanh Niên cập nhật hằng ngày, hằng tuần; những câu chuyện về lối sống đẹp, những tấm gương quên mình vì người khác, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

Học trò của tôi đang cùng cô xem tin tức về đồng bào Nam Trung bộ vượt qua lũ dữ ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Để rồi, khi đọc được bài viết của học trò với câu nói em trích dẫn trong bài của mình nộp cho tôi: "Mẹ Teresa từng tâm niệm: Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi. Chính nhờ những câu chuyện đầy tính nhân văn ở chuyên mục Sống đẹp của Báo Thanh Niên đã giúp em hiểu sâu sắc hơn câu nói của mẹ Teresa, bởi khi đó em hiểu chính từ "sống đẹp" của báo cũng là tôn chỉ mà cuộc thi hướng tới".

Những lời học trò viết trong bài khiến tôi, một cô giáo dạy văn cũng như bao cô giáo khác trên đất nước Việt Nam hiền hòa tươi đẹp, có phần nghẹn ngào, xúc động. Bởi thêm một lần tôi thấy mình làm được điều có ích. Hành động nhỏ bé của tôi đã chạm tới trái tim học trò bởi chính những bài viết đầy tính nhân văn của Báo Thanh Niên.

Hình ảnh đồng bào Nam Trung bộ vượt qua lũ dữ, vượt qua bao đau thương; hình ảnh bà con ta nhận phần quà từ đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên, những video clip mà báo đưa tin kịp thời đã lấy đi biết bao nước mắt của độc giả như tôi. Và khi những bài viết mà Thanh Niên Online đăng tải, tôi đã dùng những tư liệu ấy để cập nhật tin tức về tình hình mưa lũ của đồng bào trong hành trình kêu gọi sự chung tay ủng hộ của học trò lớp tôi chủ nhiệm gửi chút tấm lòng tới bà con. Các con lặng đi, có bạn lau vội giọt nước mắt, và khi ấy một lần nữa tôi biết bài học về tình yêu thương của tôi đã thêm một lần chạm trái tim học trò. Và lần "chạm" này lại nhờ Thanh Niên.

Với tôn chỉ "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy", Báo Thanh Niên vẫn hằng ngày, hằng giờ cùng cô trò tôi trong những tiết dạy ngữ văn thấm đẫm tính nhân văn sâu sắc. Tôi yêu Thanh Niên và trên hết tôi thấy rằng hơn một tờ báo, Thanh Niên chính là "dấu nắng", là người bạn, người đồng hành "khơi những nguồn chưa ai khơi, sáng tạo những gì chưa có" để hướng tới sự tiên phong, sự độc đáo trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Nhờ Báo Thanh Niên mà học trò tôi biết "sống chậm lại, nghĩ khác đi" để trân quý những điều tốt đẹp mà cuộc sống, cha mẹ, thầy cô mang lại; hướng các em tới lối sống chân - thiện - mỹ bằng một sự tích cực và nỗ lực không ngừng nghỉ.