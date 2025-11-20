Thanh Niên và tôi: Kỹ năng viết báo hỗ trợ nghề dạy học

Lâu thật lâu với khoảng thời gian chờ đợi và hy vọng. Thế rồi một ngày đẹp trời, bài viết được đăng chính thức trên trang báo mang lại cho tôi niềm hứng khởi pha lẫn chút hãnh diện để khoe với học trò, bạn bè và người thân. Đọc, suy ngẫm và viết. Khoảng thời gian rong chơi cùng chữ nghĩa với những bài viết trên Báo Thanh Niên, không quá lời để nói rằng: Kỹ năng viết báo đã hỗ trợ rất nhiều cho tôi trong nghề dạy học.

"Từ bài viết, tôi lồng ghép vào trong những hoạt động sư phạm"

Tính cẩn trọng trong việc thu thập thông tin cho bài viết rất quan trọng thể hiện thái độ nghiêm túc trong tư duy và lan tỏa đến việc chọn lọc dữ liệu, tài liệu tham khảo khi xây dựng kế hoạch bài dạy. Căn cứ vào từng đối tượng học sinh mà chọn lọc những kiến thức và kỹ năng thích hợp để làm thế nào phát huy tính tích cực trong những hoạt động sư phạm.

Cùng một chủ đề bài học nhưng định tính và định lượng kiến thức phải khác nhau theo đối tượng học sinh cũng như trong khuôn khổ một bài báo với số từ và lượng thông tin phải tương đồng và thể hiện tính chính xác khoa học. Những yếu tố như who (ai), what (cái gì), where (khi nào), when (ở đâu) và how (như thế nào) đan xen vào nhau tạo nên một kịch bản dạy học tương tự như một sản phẩm báo chí.

Đọc Báo Thanh Niên là thói quen hằng ngày ẢNH: TGCC

Những dịp trao đổi về bài viết với những bạn phóng viên hay biên tập viên ở Báo Thanh Niên giúp tôi thẩm thấu việc sử dụng ngôn từ, văn phong, hình ảnh minh họa cho bài viết của mình một cách chỉn chu hơn. Khi người viết dùng bút pháp văn học trong các tác phẩm báo chí của mình với một liều lượng nhất định hợp lý giữa cách hành văn và ngôn ngữ báo chí sẽ nâng chất bài viết lên hay nói một cách khác là chính bạn điều khiển thông tin chứ không để thông tin điều khiển bạn.

Liên tưởng đến những trải nghiệm từ bài viết, tôi lồng ghép vào trong những hoạt động sư phạm, đặc biệt là khi hướng dẫn học trò thực hành kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt là Speaking và Writing bởi hai kỹ năng này thể hiện sự hiểu biết ngôn ngữ và ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Bên cạnh đó, việc giúp các em hiểu được làm thế nào để trích dẫn thông tin đúng quy định và tôn trọng bản quyền cũng được tôi đề cập đến khi hỗ trợ các em thực hiện các dự án học tập.

Những bài báo trên Báo Thanh Niên là chiếc cầu nối đến phụ huynh và giúp tôi rất nhiều trong công tác phối hợp giáo dục ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Văn hóa đọc báo luôn luôn mở trong giai đoạn 4.0 hiện nay. Ngoài việc báo giấy, lượng bạn đọc của báo online, đặc biệt là những người trẻ cũng chiếm số lượng đáng kể. Một bài đăng trên báo có thể vài triệu người đọc nó.

Những bài báo là chiếc cầu nối thân thiện đến với phụ huynh

Với nghề dạy học của mình, không ít lần tôi sử dụng những dữ liệu từ Báo Thanh Niên để minh họa trong tiết dạy hay trong những hoạt động bổ trợ kỹ năng sống cho học trò mình. Nguồn tư liệu chính thống lan tỏa tính tích cực đến học trò bởi sau đó nhiều em đã tìm đến thư viện trường mượn báo giấy hay chia sẻ link để đọc và từ đó thực hiện nhiệm vụ học tập được thầy giao. Ở góc độ cá nhân, những bài báo của tôi là chiếc cầu nối thân thiện đến với phụ huynh.

"Đọc bài viết Chỉ 0,1 điểm thôi mà thầy cũng hà tiện của thầy trên Báo Thanh Niên, tôi càng hiểu con mình hơn để rồi từ đó hướng đến cháu có thái độ tích cực hơn trong học tập'", một vị phụ huynh đã bắt đầu câu chuyện với tôi như thế khi được tôi mời đến để trao đổi về tình hình học tập và rèn luyện của con trai ông. Không khí buổi nói chuyện hôm ấy thật dễ chịu và quan trọng hơn hết là vị phụ huynh này sau đó đã kết hợp rất tốt cùng nhà trường trong việc giáo dục con em mình.

Tác giả giới thiệu Thanh Niên Online với học trò mình ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thời gian lắng đọng cùng với những trải nghiệm, những cảm xúc hòa quyện vào nhau khi những câu chuyện đời và chuyện nghề được tích lũy từ những trang viết trên Báo Thanh Niên. Trong cuộc sống, ngoài năng lực và kiến thức chuyên môn thì những kỹ năng mềm cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho công việc và cách ứng xử hằng ngày. Nói không quá lời, việc đọc rồi viết bài cho Báo Thanh Niên lan tỏa hiệu ứng tích cực trong tôi và được nuôi dưỡng bằng một ngọn lửa không bao giờ tắt.